Yıldız Dağı Kayak Merkezi beyaza büründü

SİVAS'ta 2 bin 552 rakımlı Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi, etkili olan kar yağışının ardından beyaza büründü.

Kent genelinde bir süredir devam eden yağmurlu ve soğuk hava, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Sivas kent merkezine 58 kilometre uzaklıktaki Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde de kar yağışı etkisini gösterdi. Öğleden sonra başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, tesislerin bulunduğu bölgeyi beyaza büründü. Bungalovların ve pistlerin yer aldığı kayak merkezinde, kar yağışı sonrası güzel görüntüler ortaya çıktı. Bölgede kar yarın da aralıklarla devam etmesi ve hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi bekleniyor.