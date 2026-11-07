Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Yıldız Dağı Kayak Merkezine mevsimin ilk karı yağdı

        Yıldız Dağı Kayak Merkezine mevsimin ilk karı yağdı

        Türkiye'nin yeni ve en ekonomik kayak merkezi olan Yıldız Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı. Yıldız Dağı, beyaz gelinliğini giymeye başladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 16:11 Güncelleme:
        Yıldız Dağı Kayak Merkezine mevsimin ilk karı yağdı

        Türkiye’nin yeni ve en ekonomik kayak merkezi olan Yıldız Dağı’na mevsimin ilk karı yağdı. Yıldız Dağı, beyaz gelinliğini giymeye başladı.

        Sivas’ta hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı başladı. Kent merkezine 58 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin 551 rakımlı Yıldız Dağı Kayak Merkezi de kar yağışından nasibini aldı. Mevsimin ilk karıyla birlikte adeta beyaz gelinliğini giyen tesis, beyaz örtüyle kaplandı. Dağda yağan kar, kartpostallık manzaralar oluşturdu. Kar yağışı, dron ile havadan görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'de hükümeti kurma görevi Eisenkot'a verildi
        İsrail'de hükümeti kurma görevi Eisenkot'a verildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile görüştü
        Van'da feci kaza: 9 ölü 5 yaralı
        Van'da feci kaza: 9 ölü 5 yaralı
        Gol düellosunda zafer Galatasaray'ın!
        Gol düellosunda zafer Galatasaray'ın!
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        Galatasaray kulüp rekorunu egale etti!
        Galatasaray kulüp rekorunu egale etti!
        Polonya'da silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti
        Polonya'da silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti
        "Artık Galatasaray, Osimhen olmadan da oynayabiliyor!"
        "Artık Galatasaray, Osimhen olmadan da oynayabiliyor!"
        Candan Yüceer, Yeni Parti'den istifa etti
        Candan Yüceer, Yeni Parti'den istifa etti
        Okan Buruk'tan Leao ve Osimhen açıklaması!
        Okan Buruk'tan Leao ve Osimhen açıklaması!
        Et fiyatlarına yeni düzenleme
        Et fiyatlarına yeni düzenleme
        Komşuların tartışması cinayetle bitti
        Komşuların tartışması cinayetle bitti
        Otomobilinden inip diğer aracın camını yumrukladı
        Otomobilinden inip diğer aracın camını yumrukladı
        Dikkat! Tam mevsimi... Komşusundan aldığı mantar hayattan kopardı
        Dikkat! Tam mevsimi... Komşusundan aldığı mantar hayattan kopardı
        Fon soruşturmasında 4 tutuklama
        Fon soruşturmasında 4 tutuklama
        Ünlü senarist hayatını kaybetti
        Ünlü senarist hayatını kaybetti
        Erkekte aradığı kriterleri sıraladı
        Erkekte aradığı kriterleri sıraladı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Nursema'nın dönüşü damga vurdu
        Nursema'nın dönüşü damga vurdu
        Coşkun Sabah: 'Anılar' kırmızı çizgim
        Coşkun Sabah: 'Anılar' kırmızı çizgim

        Benzer Haberler

        Yıldız Dağı Kayak Merkezi beyaza büründü
        Yıldız Dağı Kayak Merkezi beyaza büründü
        Yolda kalan Alman gezgine 11 gün evini açtı, hikayesi dünyaya yayıldı
        Yolda kalan Alman gezgine 11 gün evini açtı, hikayesi dünyaya yayıldı
        Sivas'taki Yıldız Dağı Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı
        Sivas'taki Yıldız Dağı Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı
        Zabıta Ormanı'nda 2 bin 500 fidan toprakla buluşturuldu
        Zabıta Ormanı'nda 2 bin 500 fidan toprakla buluşturuldu
        Sivas'ın yüksek kesimlerine kar yağdı
        Sivas'ın yüksek kesimlerine kar yağdı
        Sivas'ta şehit aileleri ve gaziler 'Vefa Sofrasında' buluştu
        Sivas'ta şehit aileleri ve gaziler 'Vefa Sofrasında' buluştu