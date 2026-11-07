Yıldız Dağı Kayak Merkezine mevsimin ilk karı yağdı

Türkiye’nin yeni ve en ekonomik kayak merkezi olan Yıldız Dağı’na mevsimin ilk karı yağdı. Yıldız Dağı, beyaz gelinliğini giymeye başladı.

Sivas’ta hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı başladı. Kent merkezine 58 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin 551 rakımlı Yıldız Dağı Kayak Merkezi de kar yağışından nasibini aldı. Mevsimin ilk karıyla birlikte adeta beyaz gelinliğini giyen tesis, beyaz örtüyle kaplandı. Dağda yağan kar, kartpostallık manzaralar oluşturdu. Kar yağışı, dron ile havadan görüntülendi.