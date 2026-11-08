Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Uzmanından menopoz uyarısı: "Her kadına aynı tedavi uygulanmıyor"

        Uzmanından menopoz uyarısı: "Her kadına aynı tedavi uygulanmıyor"

        Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Şerife Özlem Genç, menopoz sürecinde yaşanan şikayetlerin yalnızca yaşlanmanın doğal bir sonucu olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, kişiye özel tedavi yöntemleriyle kadınların yaşam kalitesinin artırılabileceğini söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 09:40 Güncelleme:
        Uzmanından menopoz uyarısı: "Her kadına aynı tedavi uygulanmıyor"

        Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Şerife Özlem Genç, menopoz sürecinde yaşanan şikayetlerin yalnızca yaşlanmanın doğal bir sonucu olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, kişiye özel tedavi yöntemleriyle kadınların yaşam kalitesinin artırılabileceğini söyledi.

        Medicana Sivas Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Şerife Özlem Genç, menopoz süreci ve tedavi yöntemlerine ilişkin bilgilendirmelerde bulundu. Menopoz döneminde sıcak basması, gece terlemesi, uyku sorunları, vajinal kuruluk ve cinsel ilişkide ağrı gibi şikâyetlerin kadınların yaşam kalitesini olumsuz etkileyebildiğini belirten Genç, bu süreçte düzenli sağlık kontrollerinin ihmal edilmemesi gerektiğini ifade etti.

        REKLAM

        Menopoz döneminde şikayet olmasa dahi genel sağlık değerlendirmesinin önemli olduğunu vurgulayan Genç, "Şikayetiniz olmasa bile menopoz döneminde genel sağlık değerlendirmesi yaptırmanız önemlidir. Bu değerlendirmede meme ve rahim ağzı kanseri taramalarınızı, kemik sağlığınızı, kalpdamar risklerinizi ve hastanın kişisel sağlık öyküsünü gözden geçirerek gerekli tedavileri planlıyoruz. Menopoz döneminde sıcak basması, gece terlemesi, uyku sorunları, vajinal kuruluk, cinsel ilişkide ağrı veya tekrarlayan idrar yolu şikâyetleri yaşam kalitenizi etkiliyorsa doktora başvurmalısınız. Günümüzde her kadına aynı tedaviyi uygulamıyoruz. Kişiye özel tedavi planları oluşturuyoruz. Hastanın menopoza girme yaşı ve beraberindeki hastalıkları tedavi seçiminde ön planda oluyor. Sıcak basması ve gece terlemesi yaşayan hastalara farklı tedaviler planlarken, vajinal kuruluk ve ilişki sırasında ağrı gibi şikayetleri olan hastalara bölgesel hormonal tedavi uygulayabiliyoruz. Özellikle 60 yaşın altında olan, menopoza girmesinin üzerinden 10 yıl geçmemiş ve ağır bir sağlık problemi bulunmayan kadınlar hormonal tedavi için uygun adaylardır" dedi.

        REKLAM

        Her kadının hormon tedavisi kullanması gerekmiyor

        Her kadının menopoz döneminde hormon tedavisine ihtiyaç duymadığının altını çizen Genç, tedavi kararının hastanın şikayetlerine ve sağlık durumuna göre verilmesi gerektiğini belirterek, "Şikayeti olmayan, menopoz dönemine girmiş ve aktif şikâyeti bulunmayan hastalar için herhangi bir hormon tedavimiz yok. Ancak sağlık taramalarını aksatmamaları gerekiyor. Vajinal kuruluk, cinsel ilişkide ağrı ve farklı menopoz şikayetleri olanlar için çeşitli bölgesel tedaviler uyguluyoruz. Her kadın hormon tedavisi kullanmak zorunda değil. Bazı hastalarımızda hormon içermeyen, bitkisel bazlı tedaviler de uygulayabiliyoruz" diye konuştu.

        REKLAM

        "Menopoz şikayetlerine katlanmak zorunda değilsiniz"

        Menopoz döneminde ortaya çıkan şikayetlerin yaşlanmanın doğal bir sonucu olarak görülerek göz ardı edilmesinin yanlış olduğunu ifade eden Genç, kadınların bu süreçte hekime başvurmaktan çekinmemesi gerektiğini belirterek, "Menopoz döneminde yaşadığınız şikâyetleri yalnızca yaşlanmanın doğal bir sonucu olarak değerlendirmek yanlış. Bu dönemlerde hekime gidip uygun şekilde değerlendirilerek buna göre tedaviye başlanması daha iyi bir seçenek olacaktır. Bunları kabul edip yaşadığınız şikayetlere katlanmak zorunda değilsiniz. Uygun değerlendirme ve kişiye özel tedaviyle yaşam kalitenizi artırmak mümkündür" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye ve Irak'tan ortak açıklama
        Türkiye ve Irak'tan ortak açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        "Emeklimizi memnun edecek adımlar atacağız"
        "Emeklimizi memnun edecek adımlar atacağız"
        Dolmabahçe'de ilk 11'ler belli oldu!
        Dolmabahçe'de ilk 11'ler belli oldu!
        "Böyle bir başlangıç mükemmel!"
        "Böyle bir başlangıç mükemmel!"
        Fenerbahçe'den gövde gösterisi!
        Fenerbahçe'den gövde gösterisi!
        İstanbul için sıcaklık ve kar yağışı açıklaması
        İstanbul için sıcaklık ve kar yağışı açıklaması
        Fenerbahçe Emre Belözoğlu ile siftah yaptı
        Fenerbahçe Emre Belözoğlu ile siftah yaptı
        Tim Cook Bağdat Caddesi'nde
        Tim Cook Bağdat Caddesi'nde
        Korkunç detaylar: Siz iyi kurtulmuşsunuz
        Korkunç detaylar: Siz iyi kurtulmuşsunuz
        RAMS Park'ın zemini neden bozuldu?
        RAMS Park'ın zemini neden bozuldu?
        Okul saldırısında dikkat çeken tutanak
        Okul saldırısında dikkat çeken tutanak
        Fon soruşturmasında yeni tutuklama
        Fon soruşturmasında yeni tutuklama
        İsrail'den İran'a saldırı tehdidi
        İsrail'den İran'a saldırı tehdidi
        1.25 trilyon dolar değere ulaştı
        1.25 trilyon dolar değere ulaştı
        Eşinin sağlık durumunu açıkladı
        Eşinin sağlık durumunu açıkladı
        ABD'ye kaçan Bolsonaro'ya ajanlar yardım etti mi?
        ABD'ye kaçan Bolsonaro'ya ajanlar yardım etti mi?
        Kızamık neden hortladı?
        Kızamık neden hortladı?
        "Aşık olmak müthiş bir şey"
        "Aşık olmak müthiş bir şey"

        Benzer Haberler

        Ulaş'a mevsimin ilk karı yağdı
        Ulaş'a mevsimin ilk karı yağdı
        Sivasspor galibiyete hasret kaldı
        Sivasspor galibiyete hasret kaldı
        Yıldız Dağı Kayak Merkezi beyaza büründü
        Yıldız Dağı Kayak Merkezi beyaza büründü
        Yolda kalan Alman gezgine 11 gün evini açtı, hikayesi dünyaya yayıldı
        Yolda kalan Alman gezgine 11 gün evini açtı, hikayesi dünyaya yayıldı
        Yıldız Dağı Kayak Merkezine mevsimin ilk karı yağdı
        Yıldız Dağı Kayak Merkezine mevsimin ilk karı yağdı
        Sivas'taki Yıldız Dağı Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı
        Sivas'taki Yıldız Dağı Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı