Uzmanından menopoz uyarısı: "Her kadına aynı tedavi uygulanmıyor"

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Şerife Özlem Genç, menopoz sürecinde yaşanan şikayetlerin yalnızca yaşlanmanın doğal bir sonucu olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, kişiye özel tedavi yöntemleriyle kadınların yaşam kalitesinin artırılabileceğini söyledi.

Medicana Sivas Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Şerife Özlem Genç, menopoz süreci ve tedavi yöntemlerine ilişkin bilgilendirmelerde bulundu. Menopoz döneminde sıcak basması, gece terlemesi, uyku sorunları, vajinal kuruluk ve cinsel ilişkide ağrı gibi şikâyetlerin kadınların yaşam kalitesini olumsuz etkileyebildiğini belirten Genç, bu süreçte düzenli sağlık kontrollerinin ihmal edilmemesi gerektiğini ifade etti.

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Menopoz döneminde şikayet olmasa dahi genel sağlık değerlendirmesinin önemli olduğunu vurgulayan Genç, "Şikayetiniz olmasa bile menopoz döneminde genel sağlık değerlendirmesi yaptırmanız önemlidir. Bu değerlendirmede meme ve rahim ağzı kanseri taramalarınızı, kemik sağlığınızı, kalpdamar risklerinizi ve hastanın kişisel sağlık öyküsünü gözden geçirerek gerekli tedavileri planlıyoruz. Menopoz döneminde sıcak basması, gece terlemesi, uyku sorunları, vajinal kuruluk, cinsel ilişkide ağrı veya tekrarlayan idrar yolu şikâyetleri yaşam kalitenizi etkiliyorsa doktora başvurmalısınız. Günümüzde her kadına aynı tedaviyi uygulamıyoruz. Kişiye özel tedavi planları oluşturuyoruz. Hastanın menopoza girme yaşı ve beraberindeki hastalıkları tedavi seçiminde ön planda oluyor. Sıcak basması ve gece terlemesi yaşayan hastalara farklı tedaviler planlarken, vajinal kuruluk ve ilişki sırasında ağrı gibi şikayetleri olan hastalara bölgesel hormonal tedavi uygulayabiliyoruz. Özellikle 60 yaşın altında olan, menopoza girmesinin üzerinden 10 yıl geçmemiş ve ağır bir sağlık problemi bulunmayan kadınlar hormonal tedavi için uygun adaylardır" dedi.

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Her kadının hormon tedavisi kullanması gerekmiyor

Her kadının menopoz döneminde hormon tedavisine ihtiyaç duymadığının altını çizen Genç, tedavi kararının hastanın şikayetlerine ve sağlık durumuna göre verilmesi gerektiğini belirterek, "Şikayeti olmayan, menopoz dönemine girmiş ve aktif şikâyeti bulunmayan hastalar için herhangi bir hormon tedavimiz yok. Ancak sağlık taramalarını aksatmamaları gerekiyor. Vajinal kuruluk, cinsel ilişkide ağrı ve farklı menopoz şikayetleri olanlar için çeşitli bölgesel tedaviler uyguluyoruz. Her kadın hormon tedavisi kullanmak zorunda değil. Bazı hastalarımızda hormon içermeyen, bitkisel bazlı tedaviler de uygulayabiliyoruz" diye konuştu.

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"Menopoz şikayetlerine katlanmak zorunda değilsiniz"

Menopoz döneminde ortaya çıkan şikayetlerin yaşlanmanın doğal bir sonucu olarak görülerek göz ardı edilmesinin yanlış olduğunu ifade eden Genç, kadınların bu süreçte hekime başvurmaktan çekinmemesi gerektiğini belirterek, "Menopoz döneminde yaşadığınız şikâyetleri yalnızca yaşlanmanın doğal bir sonucu olarak değerlendirmek yanlış. Bu dönemlerde hekime gidip uygun şekilde değerlendirilerek buna göre tedaviye başlanması daha iyi bir seçenek olacaktır. Bunları kabul edip yaşadığınız şikayetlere katlanmak zorunda değilsiniz. Uygun değerlendirme ve kişiye özel tedaviyle yaşam kalitenizi artırmak mümkündür" ifadelerini kullandı.