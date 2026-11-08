Ulaş'a mevsimin ilk karı yağdı
Sivas'ın Ulaş ilçesine mevsimin ilk karı yağdı.
Giriş: 08.11.2026 - 09:52 Güncelleme:
Sivas'ın Ulaş ilçesine mevsimin ilk karı yağdı.
Dün etkili olan soğuk hava, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.
Yağışla birlikte park halindeki araçların üzeri beyaza büründü.
Bazı vatandaşlar, mevsimin ilk kar yağışını cep telefonlarıyla görüntüledi.
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