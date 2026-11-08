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        Sivas'ta kar yağışı etkili oldu, mahsur kalan 30 araç kurtarıldı

        Sivas'ta etkili olan kar yağışı renkli görüntüler oluştururken trafikte aksamalara neden oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 11:16 Güncelleme:
        Sivas'ta kar yağışı etkili oldu, mahsur kalan 30 araç kurtarıldı

        Sivas'ta etkili olan kar yağışı renkli görüntüler oluştururken trafikte aksamalara neden oldu.

        Sivas’ta gece etkili olan kar yağışı özlenen görüntüler oluşturdu. Sivas’ın kuzey ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 25 santimetreye kadar yüksekli. Yağan kar insanlar kadar hayvanları da mutlu etti. Doğanşar ilçesindeki kazların hareketliliği cep telefonu kamerasına yansıdı. SivasGümüşhane kara yolu Karayakup köyü yakınlarında yağan kar nedeniyle araç ulaşımı bir süre durdu. Yaklaşık 30 aracın mahsur kaldığı yolda Karayolları ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yol açma ve tuzlama çalışması yapılarak yol kısa sürede yeniden trafiğe açıldı.

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        Öte yandan SivasKayseri kara yolu Koyunlu mevkiinde bir tırın yolda kalması nedeniyle trafiğe kapanan yol yine kısa bir sürede araç ulaşımına açıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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