Sivas'ta Hafik Gölü çevresi beyaza büründü

İlçede yaşayan Mithat Güven, uzun yıllar kasım ayının ilk günlerinde kar yağışı olmadığını ifade ederek, "Mevsimin ilk karı yağdı. Kasım ayında kar beklemiyorduk. Yıllardır kasım ayında kar yağmıyordu. Bu yüzden patates sökümü yapan bazı çiftçiler mağdur oldu." dedi.

Öte yandan karla kaplanan doğada güvercinler ve diğer kuşlar yiyecek aradı.

Türkiye'nin uluslararası öneme sahip 135 sulak alanından biri olarak tescil edilen Sivas'ın Hafik ilçesindeki Hafik Gölü'nün çevresi kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

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