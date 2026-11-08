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        Sivas'ta Hafik Gölü çevresi beyaza büründü

        Türkiye'nin uluslararası öneme sahip 135 sulak alanından biri olarak tescil edilen Sivas'ın Hafik ilçesindeki Hafik Gölü'nün çevresi kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 10:47 Güncelleme:
        Sivas'ta Hafik Gölü çevresi beyaza büründü

        Türkiye'nin uluslararası öneme sahip 135 sulak alanından biri olarak tescil edilen Sivas'ın Hafik ilçesindeki Hafik Gölü'nün çevresi kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

        İlçeye 2 kilometre mesafede bulunan ve çevresi kısmen beyaz örtüyle kaplanan Hafik Gölü'nde güzel görüntüler oluştu.

        Gölün etrafındaki tarlalarda çiftçilerin traktörleriyle tarlaları sürerken bıraktığı şekiller karla birlikte daha belirgin hale geldi.

        Bir çiftçinin tarlaya traktörüyle çizdiği "Ş" harfi dikkati çekti.

        Öte yandan karla kaplanan doğada güvercinler ve diğer kuşlar yiyecek aradı.

        İlçede yaşayan Mithat Güven, uzun yıllar kasım ayının ilk günlerinde kar yağışı olmadığını ifade ederek, "Mevsimin ilk karı yağdı. Kasım ayında kar beklemiyorduk. Yıllardır kasım ayında kar yağmıyordu. Bu yüzden patates sökümü yapan bazı çiftçiler mağdur oldu." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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