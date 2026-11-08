Gölova'da kar yağışı ulaşımı aksattı
Sivas'ın Gölova ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan araçları ekipler kurtardı.
Sivas'ın Gölova ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan araçları ekipler kurtardı.
İlçeye bağlı Karayakup köyü yakınlarında çok sayıda araç yolda oluşan buzlanma nedeniyle mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekiplerin yolda yaptığı tuzlama çalışmasının ardından mahsur kalan araçlar kurtarıldı.
Hafik ilçesinin Tozanlı bölgesi Kamışbeli mevkisinde de kar nedeniyle bazı köy yollarında ulaşımda aksamalar yaşandı.
İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin çalışması sonrası yollar trafiğe açıldı.
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