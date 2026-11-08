Gölova'da kar yağışı ulaşımı aksattı

Hafik ilçesinin Tozanlı bölgesi Kamışbeli mevkisinde de kar nedeniyle bazı köy yollarında ulaşımda aksamalar yaşandı.

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