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        İnşaat malzemelerine çarpan otomobil alev topuna döndü

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde yoldan çıkan otomobil, inşaat malzemelerine çarparak alev aldı. Tamamen yanan araçta kimsenin bulunmadığı belirlenirken, sürücünün kazanın hemen ardından aracı terk ettiği tahmin ediliyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 22:59 Güncelleme:
        İnşaat malzemelerine çarpan otomobil alev topuna döndü

        Sivas’ın Suşehri ilçesinde yoldan çıkan otomobil, inşaat malzemelerine çarparak alev aldı. Tamamen yanan araçta kimsenin bulunmadığı belirlenirken, sürücünün kazanın hemen ardından aracı terk ettiği tahmin ediliyor.

        Edinilen bilgiye göre, kaza D100 karayolunda meydana geldi. Yoldan çıkan bir otomobil, istiflenmiş inşaat malzemelerine çarparak yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen Suşehri Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alev topuna dönen araçta kimsenin bulunmadığı belirlenirken, sürücünün kazanın hemen ardından aracı terk ettiği tahmin ediliyor.

        Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

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