Sivas'ta çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi
Sivas'ta müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Giriş: 08.11.2026 - 18:42 Güncelleme:
Sivas'ta müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Fatih Mahallesi'nde kimsenin yaşamadığı öğrenilen müstakil bir evde yangın çıktı.
Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.
Polis ekipleri, yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlattı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ