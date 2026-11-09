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        STSO Başkan Adayı Eken: "Güçlü oda, güçlü sektörlerle mümkün"

        Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkan Adayı Mustafa Eken, seçim çalışmaları kapsamında sektör temsilcilerine güçlü oda mesajı verdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 12:03 Güncelleme:
        STSO Başkan Adayı Eken: "Güçlü oda, güçlü sektörlerle mümkün"

        Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkan Adayı Mustafa Eken, seçim çalışmaları kapsamında sektör temsilcilerine güçlü oda mesajı verdi.

        Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkan Adayı Mustafa Eken, Finansal Hizmetler ve Sigortacılık Faaliyetleri Komitesi'nde beyaz listeden aday olan Şener İpek, Yücel Tan, Serkan Erol ve komite üyesi adaylarının katıldığı toplantıda sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda finansal hizmetler ve sigortacılık sektörünün mevcut durumu, sektör temsilcilerinin yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı. Sektörün STSO çatısı altında daha güçlü şekilde temsil edilmesinin önemine dikkat çekildi.

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        STSO Başkan Adayı Mustafa Eken, sektör temsilcilerinin görüş ve önerilerini dinleyerek, üyelerin ihtiyaçlarına doğrudan cevap veren, çözüm odaklı ve güçlü bir oda anlayışıyla hareket edeceklerini ifade etti. Eken, seçim sürecinde farklı sektörlerde faaliyet gösteren oda üyeleriyle bir araya gelmeye devam ettiklerini belirterek, STSO'nun tüm üyelerin ortak sesi olması gerektiğini vurguladı.

        Toplantıda Şener İpek, "Sigorta Sektöründe Güçlü Temsil, Ortak Akıl ve Sürdürülebilir Gelişim" başlığı altında hazırlanan 11 maddelik proje ve öneri listesini paylaştı.

        İpek tarafından öne çıkan proje ve öneriler; Sigortacılık faaliyetlerinin bankacılık ve diğer finansal hizmetlerden ayrı değerlendirilmesi, sigorta acentelerinin mesleki kimliğinin korunması, mevzuata aykırı ve kayıt dışı faaliyetlerin takip edilerek haksız rekabetin önlenmesi, sektörün sorunlarına çözüm üretmek amacıyla ortak çalışma komisyonu kurulması, meslek komitesinin katılımcı bir anlayışla yönetilmesi ve sektör temsilcileriyle düzenli istişare yapılması, sigorta mevzuatı, yeni ürünler, hasar süreçleri ve dijitalleşme konularında eğitimler düzenlenmesi, üniversitelerle iş birliği yapılarak gençlerin sektöre kazandırılması ve istihdam imkanlarının artırılması, kamu kurumlarının sigorta ihalelerinde yerel acentelere eşit fırsat sunulması, trafik kazası tutanakları ve hasar süreçlerinin iyileştirilmesi için Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ile iş birliği yapılması, bankalar ve finans kuruluşlarıyla iş birliği geliştirilerek acentelerin rekabet şartlarının iyileştirilmesi, meslek komitesi toplantılarının gündem, karar ve sonuçlarının şeffaf biçimde üyelerle paylaşılması olarak ifade edildi.

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        Ortak aday ve birlikte hareket vurgusu

        Sigorta sektörünün temsil gücünü artırmak, mesleki sorunları daha güçlü şekilde gündeme taşımak ve ortak hedefler doğrultusunda ilerlemek amacıyla ortak aday ve kolektif temsil anlayışının benimsenmesi önerildi. Bu kapsamda seçim sürecinde mümkün olduğu ölçüde uzlaşma sağlanması, farklı görüş ve temsil gruplarının ortak bir zeminde buluşturulması ve ortak listeler oluşturulması hedefleniyor. Böylece sektör temsilcilerinin oda yönetiminde daha güçlü söz sahibi olması ve mesleki taleplerin birlikte savunulması amaçlanıyor.

        Toplantıda, sektörün sorunlarının çözümü için ortak akıl, istişare ve güçlü temsil anlayışının önemine vurgu yapıldı.

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        Mustafa Eken, sigortacılara katılımlarından ötürü teşekkür ederek, Sivas'ın gelişmesi, şehirde birlik ve beraberliğin artması için Beyaz Pusulaya destek istedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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