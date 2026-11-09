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        Sivas Valisi Şimşek'ten 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı

        Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 12:26 Güncelleme:
        Sivas Valisi Şimşek'ten 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı

        Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Şimşek, mesajında, Milli Mücadele'nin Başkomutanı, Cumhuriyet'in kurucusu, büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 88. yıl dönümünde milletçe rahmet ve özlemle andıklarını belirtti.

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, milletin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesine önderlik ederek, tarihin akışını değiştiren büyük bir zafere imza attığını, aziz milletin inancı, kararlılığı ve vatan sevgisiyle kurulan Türkiye Cumhuriyeti'ni en kıymetli miras olarak bıraktığını vurgulayan Şimşek, "Hayata geçirdiği yenilikler, elde ettiği zaferler ve ileri görüşlülüğüyle yalnızca yaşadığı döneme değil, gelecek nesillere de ışık tutan bir lider olmuştur. Atatürk, milletlerin gelişmesinde aklın, bilimin, eğitimin ve çalışmanın önemini her fırsatta vurgulamış, güçlü ve müreffeh bir Türkiye idealine ulaşmanın yolunun azimle çalışmaktan ve ortak hedefler etrafında kenetlenmekten geçtiğini göstermiştir." ifadesini kullandı.

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        Şimşek, Atatürk'ün fikir ve ilkelerinden alınan ilhamla Cumhuriyetimizi korumak, yaşatmak ve her alanda daha ileriye taşımanın herkesin görevi olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

        "Cumhuriyetimizin temelinde yer alan milli egemenlik, bağımsızlık ve milli birlik ruhunu daima canlı tutarak, farklılıklarımızı zenginliğimiz kabul eden, ortak değerlerimiz etrafında birleşen, vatanına ve milletine bağlı, çağın gereklerine uygun donanıma sahip nesiller yetiştirmek hepimizin ortak görevidir. İnanıyoruz ki gençlerimiz, kendilerine emanet edilen bu büyük sorumluluğu üstlenerek ülkemizi aydınlık yarınlara taşıyacak, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar kalması için azim ve kararlılıkla çalışacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Milli Mücadelemizin tüm kahramanlarını, silah arkadaşlarını, vatanımızın bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırası, fikirleri ve bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimiz daima yaşayacaktır. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."

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