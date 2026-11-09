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        Türkiye'nin dört bir yanından gelen öğretmenler Sivas'ta buluştu Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından Sivas'ta düzenlenen eTwinning Temel Eğitim Çalıştayı başladı

        Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) tarafından Sivas'ta düzenlenen eTwinning Temel Eğitim Çalıştayı başladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 16:50 Güncelleme:
        Türkiye'nin dört bir yanından gelen öğretmenler Sivas'ta buluştu Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından Sivas'ta düzenlenen eTwinning Temel Eğitim Çalıştayı başladı

        Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) tarafından Sivas’ta düzenlenen eTwinning Temel Eğitim Çalıştayı başladı.

        Sivas Öğretmenevi’nde gerçekleştirilen çalıştaya, eTwinning Ulusal Destek Servisi üyeleri ile Türkiye’nin farklı illerinden 130 öğretmen katılım sağladı.

        İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan, çalıştayda görev alan öğretmenleri ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Öğretmenlerle bir süre sohbet eden Erdoğan, eTwinning projelerinin eğitimde yenilikçi uygulamaların yaygınlaştırılması, öğretmenler arasında iş birliğinin geliştirilmesi ve öğrencilerin öğrenme süreçlerinin zenginleştirilmesi açısından önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

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        Erdoğan, çalıştayın verimli geçmesi temennisinde bulunarak emeği geçenlere teşekkür etti.

        11 Kasım’da sona erecek çalıştay programı kapsamında erişilebilir eTwinning uygulamalarına yönelik eğitimler ve uygulamalı atölyeler gerçekleştirilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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