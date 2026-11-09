Türkiye'nin dört bir yanından gelen öğretmenler Sivas'ta buluştu Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından Sivas'ta düzenlenen eTwinning Temel Eğitim Çalıştayı başladı

İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan, çalıştayda görev alan öğretmenleri ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Öğretmenlerle bir süre sohbet eden Erdoğan, eTwinning projelerinin eğitimde yenilikçi uygulamaların yaygınlaştırılması, öğretmenler arasında iş birliğinin geliştirilmesi ve öğrencilerin öğrenme süreçlerinin zenginleştirilmesi açısından önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) tarafından Sivas’ta düzenlenen eTwinning Temel Eğitim Çalıştayı başladı.

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