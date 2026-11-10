Önceki görüntüsü tüyler ürpertiyordu, şimdi yabani kuşlara ev sahipliği yapıyor Sivas'ta yer alan ve her yıl kuruyan Kellah Gölü bu yıl doldu taştı, göl göçmen kuşlara durak oldu
Sivas'ın Ulaş ilçesinde yer alan Kellah Gölü geçtiğimiz yıllarda tamamen kurumuştu. Bu yılki yağışların ardından su tutan göl, karabataklara ev sahipliği yapmaya başladı.
Sivas'ın Ulaş ilçesinde yer alan Kellah Gölü geçtiğimiz yıllarda tamamen kurumuştu. Bu yılki yağışların ardından su tutan göl, karabataklara ev sahipliği yapmaya başladı.
Sivas'ın Ulaş ilçesine 5 kilometre uzaklıktaki Kellah Gölü, geçtiğimiz yıllarda kurumuştu. Her yıl yaz aylarında gölden geriye tuz tabakası kalırken ilkbaharda yeniden su tutuyordu. Bu yıl yoğun yağışlarla birlikte yeniden su tutan Kellah Gölü, yaz aylarında kurumadı. Su seviyesinin oldukça yükseldiği gölde karabataklar yaşamaya başladı. 2014 yılına kadar bünyesinden su eksiltmeyen göl, 12 yıl sonra ilk kez bu kadar doldu. Tuzlu olması nedeniyle tarımsal sulamada kullanılmayan gölün son hali havadan görüntülendi.
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