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        AK Parti Sivas Milletvekili Aksu'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı

        AK Parti Sivas Milletvekili ve Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Hakan Aksu, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 10:23 Güncelleme:
        AK Parti Sivas Milletvekili Aksu'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı

        AK Parti Sivas Milletvekili ve Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Hakan Aksu, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Aksu mesajında, Cumhuriyet'in kurucusu, Milli Mücadele'nin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete irtihalinin 88'inci yıl dönümünde rahmet, minnet ve saygıyla andığını belirtti.

        Cumhuriyet'i daha güçlü yarınlara taşımanın ortak sorumluluk olduğunu vurgulayan Aksu, şunları kaydetti:

        "Milletimizin bağımsızlığından ve hürriyetinden asla vazgeçmeyeceğini bütün dünyaya ilan ettiği Milli Mücadele, tarihimizin en büyük birlik ve dayanışma destanlarından biridir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan İstiklal Harbi ve kurulan Cumhuriyetimiz, aziz milletimizin kararlılığının, fedakarlığının ve istiklal iradesinin eseridir. Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı, milli iradenin ve bağımsızlık idealinin güç kazandığı Sivas'ımız, bu büyük mücadelenin şerefli şehirlerinden biridir. Sivas Kongresi'nde ortaya konulan birlik ruhunu yaşatmak, 'Manda ve himaye kabul olunamaz' kararlılığını gelecek nesillere aktarmak hepimiz için önemli bir sorumluluktur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anarken bizlere düşen, Cumhuriyetimizin kazanımlarını korumak, milletimizin kardeşliğini güçlendirmek ve ülkemizi her alanda daha ileriye taşımaktır. Bilimde, eğitimde, üretimde ve teknolojide ilerleyen, gençlerinin geleceğe güvenle baktığı güçlü bir Türkiye için çalışmayı sürdüreceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, Milli Mücadele'mizin bütün kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."

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