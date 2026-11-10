Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri AK Parti Sivas Milletvekili Toy'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı

        AK Parti Sivas Milletvekili Toy'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı

        AK Parti Sivas Milletvekili ve Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Rukiye Toy, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 10:37 Güncelleme:
        AK Parti Sivas Milletvekili Toy'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı

        AK Parti Sivas Milletvekili ve Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Rukiye Toy, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Toy, mesajında, Cumhuriyet'in banisi, milli mücadelenin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete irtihalinin 88. yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle andığını belirtti.

        Milletin azim ve kararlılığıyla kazanılan bağımsızlık mücadelesinin en büyük mirası olan Cumhuriyet'i korumanın ve ülkeyi daha güçlü yarınlara taşımanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayan Toy, "Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, istiklal ve istikbalimiz uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        40 metreden ateş edilmiş
        40 metreden ateş edilmiş
        Köy okulunda 1 öğretmen ve 2 öğrenciyle en büyük anma
        Köy okulunda 1 öğretmen ve 2 öğrenciyle en büyük anma
        'Sadece G.Saray' demişti, bonservisi belli oldu!
        'Sadece G.Saray' demişti, bonservisi belli oldu!
        Yolcuların önünde 8 kurşunlu kanlı infaz
        Yolcuların önünde 8 kurşunlu kanlı infaz
        G.Saray itirafı: Çok şaşırdım
        G.Saray itirafı: Çok şaşırdım
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de
        Yurtta saat: 09.05 oldu... Her yerde hayat durdu! Şükran, minnet ve rahmetle andık
        Yurtta saat: 09.05 oldu... Her yerde hayat durdu! Şükran, minnet ve rahmetle andık
        Sadece bir milletin değil, bütün dünyanın hafızasında: Bitmeyen özlem, sonsuz saygı
        Sadece bir milletin değil, bütün dünyanın hafızasında: Bitmeyen özlem, sonsuz saygı
        "Vatan sana minnettar"
        "Vatan sana minnettar"
        Yabancı şairlerin gözünde Atatürk
        Yabancı şairlerin gözünde Atatürk
        7,5 milyon sterline satışa çıktı
        7,5 milyon sterline satışa çıktı
        Opel'de 25 yıllık dönem kapandı
        Opel'de 25 yıllık dönem kapandı
        Cenazede gözyaşlarına boğuldu
        Cenazede gözyaşlarına boğuldu
        Silahlı saldırıya nefes kesen operasyon!
        Silahlı saldırıya nefes kesen operasyon!
        Çelik fabrikasında facia: 17 ölü!
        Çelik fabrikasında facia: 17 ölü!
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        10 kiloya ulaşması bekleniyordu! 6,5 kiloyken karaciğer nakliyle hayata tutundu
        10 kiloya ulaşması bekleniyordu! 6,5 kiloyken karaciğer nakliyle hayata tutundu
        Bakanlık vergi yüzsüzlerini aralık ayında açıklayacak
        Bakanlık vergi yüzsüzlerini aralık ayında açıklayacak
        Peynir üretim ve etiketlemesinde yeni dönem
        Peynir üretim ve etiketlemesinde yeni dönem
        Mitte'yi andılar
        Mitte'yi andılar

        Benzer Haberler

        AK Parti Sivas Milletvekili Aksu'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı
        AK Parti Sivas Milletvekili Aksu'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı
        Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
        Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
        Önceki görüntüsü tüyler ürpertiyordu, şimdi yabani kuşlara ev sahipliği yap...
        Önceki görüntüsü tüyler ürpertiyordu, şimdi yabani kuşlara ev sahipliği yap...
        Yama Dağı'nda yılkı atları havadan görüntülendi
        Yama Dağı'nda yılkı atları havadan görüntülendi
        Sivas'ta eksi 3 derecede Ata'ya saygı
        Sivas'ta eksi 3 derecede Ata'ya saygı
        Dünyanın en esrarengiz eserinde ortaya çıkan insan silüeti gizli bir aşkın...
        Dünyanın en esrarengiz eserinde ortaya çıkan insan silüeti gizli bir aşkın...