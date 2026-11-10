Büyük Önder Atatürk, Sivas'ta koreografiyle anıldı

Etkinlik için bir araya gelen 120 öğrenci, 15 öğretmen ve 5 okul görevlisi, hazırladıkları koreografiyle "Atatürk" yazısı oluşturdu.

Sivas'ın İmranlı ilçesinde bir grup öğrenci ve öğretmen, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 88. yılında hazırladıkları koreografiyle andı.

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