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        Büyük Önder Atatürk, Sivas'ta koreografiyle anıldı

        Sivas'ın İmranlı ilçesinde bir grup öğrenci ve öğretmen, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 88. yılında hazırladıkları koreografiyle andı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 15:30 Güncelleme:
        Büyük Önder Atatürk, Sivas'ta koreografiyle anıldı

        Sivas'ın İmranlı ilçesinde bir grup öğrenci ve öğretmen, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 88. yılında hazırladıkları koreografiyle andı.

        İmranlı Asım Özden Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencilerince 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Etkinlik için bir araya gelen 120 öğrenci, 15 öğretmen ve 5 okul görevlisi, hazırladıkları koreografiyle "Atatürk" yazısı oluşturdu.

        Öğrenciler, koreografi sırasında Atatürk posteri açtı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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