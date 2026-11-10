El freni çekilmeyen otomobil, yaşlı kadını ezerek araca çarptı: Kadın esnafın çabası takdir topladı

Sivas'ta sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, yaşlı kadını ezerek park halindeki araca çarptı. Durumu fark eden kadın esnaf, canı pahasına otomobilin el frenini çekerek durdurdu. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay, Halil Rıfat Paşa Mahallesi Kültür Sokak'ta meydana geldi. Fırından pide almak için aracından inen vatandaş el frenini çekmeyi unuttu. Aracın hareket ederek geri geri gittiğini gören yaşlı kadın ise araçtan inmek isterken yere düştü. Geri geri giden araç yaşlı kadının bacaklarının üzerinden geçti. Park halindeki başka bir araca da çarpan otomobil, ivme kazandı. Kontrolden çıkan ve park halindeki otomobile çarpan aracı gören esnaf Perihan Yılmaz, tereddüt etmeden sürücüsüz otomobili durdurdu. Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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İş yerinden çığlık sesleri üzerine dışarı çıktığını söyleyen Perihan Yılmaz, "Önce ne olduğunu anlayamadım. Sonra dikkatli bakınca arabanın şoförünün olmadığını gördüm. Çocuklu bir kadın da arabanın peşinden koşuyordu. Arabaya koşup el frenini çektim. Tabi öncesinde araba teyzenin ayaklarının üzerinden geçmiş ve bizim araca çarpmıştı. El frenini çekince durdu. Teyze çok kötüydü ve çocuk vardı o da ağlıyordu. Onları iş yerime aldım ve teyze için ambulansa haber verdik. Şoför zaten yaşlı bir amcaydı, el frenini yarım kaldırmış. Yanındaki kız da bağırınca teyze yanlışlıkla el frenini indirmiş. Ardından araba hızlanınca korkup inmiş. Zaten yeni ameliyat olmuş, araba teyzenin ayaklarının üzerinden geçti. Ambulans geldi, sonra teyzeyi götürdüler" diye konuştu.