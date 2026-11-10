Zara'da Büyük Önder Atatürk anıldı

Çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile sona eren programa, Zara Kaymakamı Malik Çalışır, Belediye Başkan Vekili Mustafa Ekici, ilçe protokolü ve davetliler katıldı.

Zara Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başlayan tören, Zara Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programla devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.