Zara'da Büyük Önder Atatürk anıldı
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında Sivas'ın Zara ilçesinde saygıyla anıldı.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında Sivas'ın Zara ilçesinde saygıyla anıldı.
Zara Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başlayan tören, Zara Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programla devam etti.
Programda, Zara Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladıkları anma etkinlikleri gerçekleştirildi.
Çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile sona eren programa, Zara Kaymakamı Malik Çalışır, Belediye Başkan Vekili Mustafa Ekici, ilçe protokolü ve davetliler katıldı.
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