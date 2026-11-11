Ulaş'ta asfalt çalışmaları sürüyor
Sivas'ın Ulaş ilçesinde belediye ekipleri sıcak asfalt çalışmalarını sürdürüyor.
Sivas'ın Ulaş ilçesinde belediye ekipleri sıcak asfalt çalışmalarını sürdürüyor.
Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, Yenikarahisar Mahallesi'ndeki asfalt çalışmalarını inceleyerek bilgi aldı.
Mahalleye giden 7 kilometrelik ana yolda sıcak asfalt çalışmalarına başladıklarını ifade eden İlbey, "Gerçekleştirdiğimiz asfalt çalışmalarımızla hemşehrilerimizin ulaşım konforunu artırarak, daha düzenli ve güvenli sürüş deneyimleri sunuyoruz. Vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştırmak için hava koşulları el verdiği sürece çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.
İlbey, çalışmaların ilçe halkına hayırlı olmasını diledi.
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