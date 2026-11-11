Ulaş'ta asfalt çalışmaları sürüyor

Mahalleye giden 7 kilometrelik ana yolda sıcak asfalt çalışmalarına başladıklarını ifade eden İlbey, "Gerçekleştirdiğimiz asfalt çalışmalarımızla hemşehrilerimizin ulaşım konforunu artırarak, daha düzenli ve güvenli sürüş deneyimleri sunuyoruz. Vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştırmak için hava koşulları el verdiği sürece çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

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