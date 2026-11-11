Suşehri'nde tanker ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Sivas'ın Suşehri ilçesinde tanker ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Giriş: 11.11.2026 - 09:31 Güncelleme:
Sivas'ın Suşehri ilçesinde tanker ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Y.G. yönetimindeki 58 AHM 710 plakalı otomobil ile sürücüsünün adı öğrenilemeyen 35 CYN 472 plakalı tanker Gümüştaş köyü kavşağında çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Y.G, Suşehri Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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