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        Suşehri'nde tanker ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde tanker ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 09:31 Güncelleme:
        Suşehri'nde tanker ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde tanker ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Y.G. yönetimindeki 58 AHM 710 plakalı otomobil ile sürücüsünün adı öğrenilemeyen 35 CYN 472 plakalı tanker Gümüştaş köyü kavşağında çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Y.G, Suşehri Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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