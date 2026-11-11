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        Çeltek Dağı'nda kar sonbahar renkleriyle bir arada

        SİVAS'ta doğa yürüyüşü tutkunlarının uğrak noktaları arasında yer alan Çeltek Dağı'na kar yağdı. Yaklaşık 2 bin metre rakıma sahip bölgede, sonbahar renkleri, kar örtüsü birleşince güzel görüntüler ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 11:58 Güncelleme:
        Çeltek Dağı'nda kar sonbahar renkleriyle bir arada

        SİVAS'ta doğa yürüyüşü tutkunlarının uğrak noktaları arasında yer alan Çeltek Dağı'na kar yağdı. Yaklaşık 2 bin metre rakıma sahip bölgede, sonbahar renkleri, kar örtüsü birleşince güzel görüntüler ortaya çıktı.

        Merkeze bağlı Çeltek köyü yakınlarındaki bölgede, sonbaharda ağaçların yaprakları sarı, turuncu ve kahverenginin tonlarına büründü. Özellikle meşe ağaçlarının yoğun olduğu bu alanda etkili olan kar yağışı, doğada bir renk cümbüşü oluşturdu. Kar ile sonbahar renklerinin buluştuğu bu eşsiz manzara havadan da görüntülendi. Doğa yürüyüşü severlerin sıkça tercih ettiği bölge, ilgi çekti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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