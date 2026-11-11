Çeltek Dağı'nda kar sonbahar renkleriyle bir arada
SİVAS'ta doğa yürüyüşü tutkunlarının uğrak noktaları arasında yer alan Çeltek Dağı'na kar yağdı. Yaklaşık 2 bin metre rakıma sahip bölgede, sonbahar renkleri, kar örtüsü birleşince güzel görüntüler ortaya çıktı.
SİVAS'ta doğa yürüyüşü tutkunlarının uğrak noktaları arasında yer alan Çeltek Dağı'na kar yağdı. Yaklaşık 2 bin metre rakıma sahip bölgede, sonbahar renkleri, kar örtüsü birleşince güzel görüntüler ortaya çıktı.
Merkeze bağlı Çeltek köyü yakınlarındaki bölgede, sonbaharda ağaçların yaprakları sarı, turuncu ve kahverenginin tonlarına büründü. Özellikle meşe ağaçlarının yoğun olduğu bu alanda etkili olan kar yağışı, doğada bir renk cümbüşü oluşturdu. Kar ile sonbahar renklerinin buluştuğu bu eşsiz manzara havadan da görüntülendi. Doğa yürüyüşü severlerin sıkça tercih ettiği bölge, ilgi çekti.
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