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        Sivas'ın ilçelerinde Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar toprakla buluşturuldu

        Sivas'ın Ulaş, Suşehri ve Şarkışla ilçelerinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 13:23 Güncelleme:
        Sivas'ın ilçelerinde Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar toprakla buluşturuldu

        Sivas'ın Ulaş, Suşehri ve Şarkışla ilçelerinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu.

        Ulaş Yukarıada köyü ağaçlandırma sahasında düzenlenen programda, Kaymakam Veli Avcı, Belediye Başkanı Turan İlbey, ilçe protokolü, öğrenciler ve vatandaşların katılımıyla 500 çam fidanı dikildi.

        Katılımcılara teşekkür eden Avcı, "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü vesilesiyle doğaya olan sorumluluğumuzu bir kez daha hatırlıyoruz. Her dikilen fidan, gelecek nesillere daha yeşil ve yaşanabilir bir çevre bırakmak ve geleceğe bırakılan en değerli mirastır." dedi.

        Başkan İlbey de doğayı koruma bilincinin toplumun tüm kesimlerinde yerleşmesi gerektiğini belirtti.

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        - Suşehri

        Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulu yerleşkesinde düzenlenen programda ise Kaymakam Mahmut Fazıl Yıldız, Belediye Başkan Vekili Önder Bayram, ilçe protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar fidanları toprakla buluşturdu.

        Programı düzenleyen Suşehri Orman İşletme Şefliğine teşekkür eden Yıldız, ilçede fidanları toprakla buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Yıldız ve beraberindekiler, daha sonra fidan dikimi gerçekleştirdi.

        - Şarkışla

        Şarkışla ilçesinde düzenlenen programda ise 300 fidan toprakla buluşturuldu.

        Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu yerleşkesinde düzenlenen törene, Kaymakam Zekeriya Murat Şahan, Belediye Başkanı Kasım Gültekin, ilçe protokolü ve öğrenciler katıldı.

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        Şahan ve beraberindekiler tarafından okul bahçesine fidanlar dikildi.

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        Galeri
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        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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