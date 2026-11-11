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        Sivas'ta "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" etkinliğinde 41 bin fidan toprakla buluştu

        Orman Genel Müdürlüğü tarafından her yıl 11 Kasım'da kutlanan Millî Ağaçlandırma Günü etkinliği kapsamında 81 ilde eş zamanlı olarak "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" mottosuyla binlerce fidan toprakla buluşturuldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 13:21 Güncelleme:
        Sivas'ta "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" etkinliğinde 41 bin fidan toprakla buluştu

        Orman Genel Müdürlüğü tarafından her yıl 11 Kasım'da kutlanan Millî Ağaçlandırma Günü etkinliği kapsamında 81 ilde eş zamanlı olarak "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" mottosuyla binlerce fidan toprakla buluşturuldu.

        Sivas Orman İşletme Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlik Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yerleşkesinde düzenlendi programa Sivas Valimiz Yılmaz Şimşek, il protokolü, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Düzenlenen etkinlikte günün önemine değinen Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, il genelinde 20 farklı lokasyonda, toplam 60 hektar alanda 41 bin 453 adet fidanın toprakla buluşturulduğunu ifade etti.

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        Şimşek, "Sivas'ta devletimizin gayretiyle, vatandaşlarımızın destekleriyle ve her yıl yapılan bu tür kampanyalar ile 2002 yılından bu tarihe kadar 122 milyon fidan dikilmiştir, bu da Sivas'ta orman varlığında % 100 artış demektir. Böylece orman varlığımız %9 dan %18 seviyesine çıkmış oldu. İnşallah çok daha güzel seviyelere geleceğiz" dedi.

        Konuşmaların ardından yoğun bir katılım gerçekleştirilen etkinlikte fidanlar toprakla buluşturuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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