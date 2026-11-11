Sürücüsünün çalıştırıldığı sırada alev alan otomobil yandı

Taşköprü Mahallesi'nde saat 14.00 sıralarında, M.T., park halindeki otomobilini çalıştırmak istedi. Bu sırada otomobilin motor kısmında yaşanan patlamayla birlikte yangın çıktı. Kısa sürede alevler otomobilin ön kısmını sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında otomobilin motor kısmı hasar gördü.

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