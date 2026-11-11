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        Sürücüsünün çalıştırıldığı sırada alev alan otomobil yandı

        SİVAS'ın Suşehri ilçesinde sahibinin çalıştırmak istediği otomobil, motor kısmında çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 17:31 Güncelleme:
        Sürücüsünün çalıştırıldığı sırada alev alan otomobil yandı

        SİVAS'ın Suşehri ilçesinde sahibinin çalıştırmak istediği otomobil, motor kısmında çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

        Taşköprü Mahallesi'nde saat 14.00 sıralarında, M.T., park halindeki otomobilini çalıştırmak istedi. Bu sırada otomobilin motor kısmında yaşanan patlamayla birlikte yangın çıktı. Kısa sürede alevler otomobilin ön kısmını sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında otomobilin motor kısmı hasar gördü.

        Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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