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        Sivas'ta işçi servis midibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 16 yaralı

        SİVAS'ın Suşehri ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan midibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 2'si ağır 16 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 19:38 Güncelleme:
        Sivas'ta işçi servis midibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 16 yaralı

        SİVAS'ın Suşehri ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan midibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 2'si ağır 16 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 17.00 sıralarında Suşehri ilçesi Arpacı köyü yakınlarında meydana geldi. C.C. (60) yönetimindeki 58 AEU 770 plakalı hidroelektrik santraline (HES) ait işçileri taşıyan servis midibüsü ile S.D. (29) idaresindeki 34 MMJ 145 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada her iki aracın sürücüleri ile servis midibüsünde bulunan N.S. (57), D.Y. (55), İ.Y. (54), M.M.U. (29), B.H. (28), A.S. (44), B.C. (43), C.T. (29), M.E.Y. (23), Y.P. (39), F.B. (28), Ö.P. (44), A.B. (30) ve hafif ticari araçtaki yolcu A.Ç. (31) yaralandı.

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        Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hafif ticari araç sürücüsü S.D. ile yanında bulunan A.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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