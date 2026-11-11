Sivas'ta işçi servis midibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 16 yaralı
SİVAS'ın Suşehri ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan midibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 2'si ağır 16 kişi yaralandı.
SİVAS'ın Suşehri ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan midibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 2'si ağır 16 kişi yaralandı.
Kaza, saat 17.00 sıralarında Suşehri ilçesi Arpacı köyü yakınlarında meydana geldi. C.C. (60) yönetimindeki 58 AEU 770 plakalı hidroelektrik santraline (HES) ait işçileri taşıyan servis midibüsü ile S.D. (29) idaresindeki 34 MMJ 145 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada her iki aracın sürücüleri ile servis midibüsünde bulunan N.S. (57), D.Y. (55), İ.Y. (54), M.M.U. (29), B.H. (28), A.S. (44), B.C. (43), C.T. (29), M.E.Y. (23), Y.P. (39), F.B. (28), Ö.P. (44), A.B. (30) ve hafif ticari araçtaki yolcu A.Ç. (31) yaralandı.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hafif ticari araç sürücüsü S.D. ile yanında bulunan A.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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