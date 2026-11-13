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        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Sattığı kedi kumu çalınan esnaf, ihtiyaç olabileceğini düşünerek 'askıda mama' uygulaması başlattı Esnaf Abdullah Uğur: "Olaydan sonra başka şeylere de ihtiyaç olabileceğini düşündük

        Sattığı kedi kumu çalınan esnaf, ihtiyaç olabileceğini düşünerek 'askıda mama' uygulaması başlattı Esnaf Abdullah Uğur: "Olaydan sonra başka şeylere de ihtiyaç olabileceğini düşündük

        Sivas'ta iş yeri önünde satışa sunduğu kedi kumu çalınan esnaf Abdullah Uğur, yaşanan olayın ardından anlamlı bir uygulamaya imza attı. Uğur, ihtiyaç sahibi vatandaşların ve sokak hayvanlarını beslemek isteyen hayvanseverlerin ücretsiz mama alabilmesi için iş yerinin önünde 'askıda mama' uygulamasını başlattı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 11:09 Güncelleme:
        Sattığı kedi kumu çalınan esnaf, ihtiyaç olabileceğini düşünerek 'askıda mama' uygulaması başlattı Esnaf Abdullah Uğur: "Olaydan sonra başka şeylere de ihtiyaç olabileceğini düşündük

        Sivas’ta iş yeri önünde satışa sunduğu kedi kumu çalınan esnaf Abdullah Uğur, yaşanan olayın ardından anlamlı bir uygulamaya imza attı. Uğur, ihtiyaç sahibi vatandaşların ve sokak hayvanlarını beslemek isteyen hayvanseverlerin ücretsiz mama alabilmesi için iş yerinin önünde ‘askıda mama’ uygulamasını başlattı.

        Sivas kent merkezindeki Kepenek Caddesi’nde esnaflık yapan Abdullah Uğur’un iş yeri önünde satışa sunduğu kedi kumu, geçtiğimiz günlerde henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından çalındı. Yaşanan olayın ardından bölgede mama desteğine ihtiyaç duyulabileceğini düşünen Uğur, iş yerinin önüne mama rafı yerleştirerek "askıda mama" uygulamasını hayata geçirdi. Uygulama kapsamında hayvanlarını beslemek isteyen ancak ekonomik imkanları yetersiz olan vatandaşlar, raftan ücretsiz mama alabilecek. Hayırsever vatandaşlar da mama bağışında bulunarak rafın dolu kalmasına katkı sağlayabilecek.

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        "Olaydan sonra başka şeylere de ihtiyaç olabileceğini düşündük"

        Uygulamaya ilk olarak kendisinin mama desteğinde bulunarak başlattığını belirten esnaf Abdullah Uğur, "Geçtiğimiz günlerde iş yerinden kedi kumu çalınmıştı. Biz de bu olaydan sonra başka şeylere de ihtiyaç olabileceğini düşündük. Şu an askıda mama uygulamamızı başlattık. İlk hayrı iş yeri olarak biz yaptık. Biliyoruz ki ihtiyaç sahibi vatandaşlar var, soğuk havalar geldi. Sivas soğuk ve sokakta yaşayan hayvanlarımız var. Kedisini, köpeğini beslemek isteyen vatandaşlar buradan ücretsiz bir şekilde mama alabilecek. Hayırsever vatandaşlarımız da gerekli destekte bulunarak buradaki mama rafını doldurup ihtiyaç sahibi vatandaşlara mamayı ulaştıracak. Hiçbir şekilde kar gütmeden, hayırsever vatandaşlardan da gerekli desteği alarak inşallah mama rafımız sürekli dolu olacak. Sokak hayvanlarımız ve kedi, köpek besleyip ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımız buradan gelip sürekli ücretsiz bir şekilde mamasını alacak" dedi.

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        "Vatandaşlar çok güzel tepki gösterdi"

        Uygulamanın vatandaşlardan yoğun ilgi gördüğünü ifade eden Uğur, "Uygulamamızı bugün sabah başlattık. Vatandaşlar çok güzel tepki gösterdi ve rafımızı iki kere tekrar doldurduk. Hayvan besleyen vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Biz de bu uygulamanın böyle karşılık görmesiyle çok mutlu olduk. Artık evcil hayvanlardan ziyade sokakta yaşayan hayvanları da besleyen vatandaşlarımız var. Bazen ekonomik sıkıntılarımızdan dolayı mama alamayabiliyoruz. Bu uygulama ile vatandaşlar sıkıntıya girmeden buradan aldıkları ücretsiz mama ile sokaktaki hayvanları da besleyebilecek. Umarım uygulamamız devam eder ve hayırsever vatandaşlarımızdan da gerekli desteği alırız" diye konuştu.

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        "Herkese örnek olabilecek bir yaklaşım olmuş"

        Uygulamanın örnek olması gerektiğini belirten hayvansever Afra Yazgül Binak ise, "Yoldan geçerken askıda mama uygulamasını gördüm. Bence bu uygulama da askıda ekmek uygulaması gibi olmalı ve bütün esnaflar en azından iş yeri önünde mama bulundurmalı. Benim de bir kedim var ve herkesin özellikle bu kış şartlarında duyarlı davranması gerektiğini düşünüyorum. Herkese örnek olabilecek bir yaklaşım olmuş" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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