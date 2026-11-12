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        Özdemir: "Torku iştiraki Konya Şeker tarafından işletilen Kangal Termik Santrali'ndeki belirsizlik çözüme kavuşturulmalıdır"

        Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zeki Özdemir, Torku iştiraki Konya Şeker tarafından işletilen Kangal Termik Santralinde üretimin durmasına ilişkin "Kangal'ın geleceğini ilgilendiren bir konunun çözülmesi için Sivas ve bölge halkı adına yetkilileri bir an önce somut adım atmaya davet ediyoruz" değerlenmesinde bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 14:39 Güncelleme:
        Özdemir: "Torku iştiraki Konya Şeker tarafından işletilen Kangal Termik Santrali'ndeki belirsizlik çözüme kavuşturulmalıdır"

        Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zeki Özdemir, Torku iştiraki Konya Şeker tarafından işletilen Kangal Termik Santralinde üretimin durmasına ilişkin "Kangal'ın geleceğini ilgilendiren bir konunun çözülmesi için Sivas ve bölge halkı adına yetkilileri bir an önce somut adım atmaya davet ediyoruz" değerlenmesinde bulundu.

        Sivas'ın Kangal ilçesinde Torku'nun iştiraki olduğu Konya Şeker tarafından işletilen, yıllık 1 milyon 908 bin 229 MWh elektrik üretim gücüne sahip olan Kangal Termik Santralinde üretimin durmasına ilişkin konuşan STSO Başkanı Zeki Özdemir "Kangal Termik Santrali sadece santral olmakla kalmamış bir ilçenin de geleceği konumundadır. Bizler STSO olarak konunun takipçisiyiz. Gerekli merciler ile görüşmeler halindeyiz. Siyasetçilerimizin bu konuda gerekli hassasiyeti göstermelerini rica ederek, Kangal Termik Santralinde yaşanan belirsizliğin kısa sürede devlet büyüklerimiz tarafından çözüme kavuşturulmasını talep ediyoruz" dedi.

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        Başkan Özdemir, "Kangal Termik Santrali, yalnızca bacası tüten bir sanayi tesisi değil, Kangal ilçemizin ekonomisi, istihdamı ve geleceğidir. Bugün geldiğimiz noktada, santral çevresinde yaşanan belirsizlik sadece üretimi değil, binlerce ailenin aşını, bir ilçenin toplumsal ve ekonomik hayatını doğrudan tehdit etmektedir. Bir kentin ve ilçenin geleceği, soru işaretleriyle ve belirsizliklerle baş başa bırakılamaz. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) olarak, sürecin ilk gününden itibaren konunun bizzat takipçisiyiz ve ilgili tüm makamlarla temaslarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Ancak gelinen aşama, acil ve kararlı adımlar atılmasını zorunlu kılmaktadır. Siyasetçilerimize açık çağrımızdır, Sivas'ın ve Kangal'ın geleceğini ilgilendiren bu hayati meselede herkesin gerekli hassasiyeti göstermesini, sorumluluk almasını ve sesimize ses katmasını bekliyoruz. Yetkili mercilerden talebimizdir. Kangal Termik Santrali'ndeki belirsizlik düğümü, daha fazla mağduriyet oluşturmadan çözüme kavuşturulmalıdır. Kangal'ın geleceğini ilgilendiren bir konunun çözülmesi için Sivas ve bölge halkı adına yetkilileri bir an önce somut adım atmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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