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        Sivas'ta kapanan köy okulu, kadın girişimciler için kurs merkezi olarak yeniden açıldı

        Sivas'ın Altınyayla ilçesinde kapanan köy okulları tekrar hizmete kazandırıldı. İlçede bulunan kadın girişimcilere hizmet edecek olan köy okulunun tadilatı yapılarak kurs binası olarak tekrar açıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 11:23 Güncelleme:
        Sivas'ta kapanan köy okulu, kadın girişimciler için kurs merkezi olarak yeniden açıldı

        Sivas’ın Altınyayla ilçesinde kapanan köy okulları tekrar hizmete kazandırıldı. İlçede bulunan kadın girişimcilere hizmet edecek olan köy okulunun tadilatı yapılarak kurs binası olarak tekrar açıldı.

        Altınyayla ilçesi Deliilyas beldesi Başören Mahallesi’nde kadınların girişimi ile Kur’anı Kerim kursu ve dikiş nakış kursu açıldı. İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kur'anı Kerim ve Tashihi Huruf kursunun açılışı gerçekleştirildi. Programa Altınyayla Kaymakamı Ahmet Baz, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

        Daha önce kapatılan köy okulunun yeniden değerlendirilmesi amacı ile hizmete kazandırılan merkezde, mahalle sakinlerine Kur’anı Kerim eğitiminin yanı sıra dikişnakış ve pastacılık alanlarında da eğitim verilecek. Pilot uygulama olarak başlatılan bu çalışma ile kapatılan köy okullarının yeniden değerlendirilerek vatandaşların eğitim ve sosyal yaşamına kazandırılması hedefleniyor.

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        Uygulamanın ilçe genelindeki diğer köy okullarında da hayata geçirilmesi planlanıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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