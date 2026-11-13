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        Sivas'ta gençlik hizmetleri için hayır çarşısı açıldı

        Sivas İl Müftülüğü Kadın Gençlik Koordinatörlüğü tarafından gençlik hizmetlerinde kullanılmak üzere hayır çarşısı düzenlendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 17:22 Güncelleme:
        Sivas'ta gençlik hizmetleri için hayır çarşısı açıldı

        Sivas İl Müftülüğü Kadın Gençlik Koordinatörlüğü tarafından gençlik hizmetlerinde kullanılmak üzere hayır çarşısı düzenlendi.

        Sivas İl Müftülüğü tarafından gençlik merkezlerinde yürütülen faaliyetlere destek sağlamak amacıyla hayır çarşısı açıldı. Moralibaba Gençlik Merkezinde kurulan hayır çarşısının açılışına İl Müftüsü Hasan Limon, müftü yardımcıları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Kur’an kursu öğreticileri, gençlik koordinatörleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

        Açılışta konuşan İl Müftüsü Limon, müftülük bünyesindeki gençlik merkezlerinde her yaş grubuna yönelik çeşitli sosyal, kültürel ve dini faaliyetler gerçekleştirildiğini belirterek bu hizmetlerde emeği geçenlere teşekkür etti.

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        Limon, İl Müftülüğü olarak gençlerin her zaman yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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