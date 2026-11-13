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        Sivas'ta eğitim masaya yatırıldı

        Sivas'ta 20262027 EğitimÖğretim Yılı İlçe Milli Eğitim Müdürleri Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 17:22 Güncelleme:
        Sivas'ta eğitim masaya yatırıldı

        Sivas’ta 20262027 EğitimÖğretim Yılı İlçe Milli Eğitim Müdürleri Toplantısı gerçekleştirildi.

        Sivas’ta 20262027 EğitimÖğretim Yılı İlçe Milli Eğitim Müdürleri Toplantısı gerçekleştirildi. Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen değerlendirme ve istişare toplantısına ilçe milli eğitim müdürleri katıldı.

        Toplantıda Milli Eğitim Bakanlığınca gerçekleştirilen çalışmaların uygulanması, bakanlık politikaları doğrultusunda yürütülen projelerin takibi ve yürürlükteki kanun maddeleri görüşüldü.

        Toplantıda ayrıca; eğitim ortamlarında alınan güvenlik tedbirleri, yaşlı bakım alanında mesleki eğitim programı bulunup bulunmadığının araştırılması ve bu alandaki eğitim imkanlarının değerlendirilmesi, Yaşam Becerileri Atölyelerinin kurulması ve uygulanmasına yönelik çalışmaların değerlendirilmesi ile Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) ve meslek liselerindeki iş güvenliği tedbirlerinin arttırılması konuları görüşüldü.

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        Toplantının son bölümünde ilçe milli eğitim müdürleri, görüş, öneri ve taleplerini iletti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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