AK Parti Grup Başkanı Güler: "Kardeşliği güçlendireceğiz, milli birliğimizi dayanışmamızı arttıracağız"

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 20262027 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Biz sadece Türkiye'de silahın ve şiddetin son bulmasını hedeflemiyoruz. Biz komşularımızda da silahın ve şiddetin son bulmasını istiyoruz" dedi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 20262027 Akademik Yılı Açılış Töreni düzenledi. 4 Eylül Kültür Merkezi’nde düzenlenen törene AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, il protokolü, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Açılış konuşmalarının ardından AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’e fahri doktora verildi.

"Kamplar boşaltılıyor, silahlar teslim edilmeye devam ediyor"

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"Terörsüz Türkiye’nin Hukuk Demokrasi ve Ekonomi Üzerindeki Etkileri" isimli ilk derste konuşan Güler, "Irak'ta Suriye kırsalında, Irak'ın kuzeyinde PKK terör örgütünün KCK yapılanmasının kullandığı birçok mağara, kamplar boşaltılıyor, silahlar teslim edilmeye devam ediyor. İnşallah en sonunda tüm silahların teslim edildiği, imha edildiği, bu tür eğitim kamplarının, mağaraların boşaltıldığı Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, güvenlik birimlerimiz, MİT Başkanlığımız tarafından tespiti halinde bu Milli Güvenlik Kurulu'nun gündemine gelecek. Milli Güvenlik Kurulu da bunu teyit ettikten sonra ve resmi gazetede yayınlandıktan sonra Türkiye'de malum bu dediğimiz toplumsal bütünleşme, kanunun adı Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi. Sadece Türkiye mi? Hayır biz sadece Türkiye'de silahın ve şiddetin son bulmasını hedeflemiyoruz. Biz komşularımızda da silahın ve şiddetin son bulmasını istiyoruz. Onların da ulusal güvenliği, milli güvenliği, toplumsal güvenliğinin önemine biz de dikkat ediyoruz. Biz biliyoruz ki ülkemizi bugüne kadar bu kadar büyük belalara sevk eden terör, hep dışarıdan destek buldu. Biz dışarıdan da destek bulmayacağı, bir daha ayağa kalkamayacağı, yok edilmiş, ortadan kaldırılmış bir PKK, KCK yapılanmasına hedefine inşallah ulaşacağız. Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu, açıklamaları ortada. Yine Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yol gösterici açıklamaları, kararlı duruşu ortadadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kararlı duruşu ortada. İnşallah biz bu beladan kurtulacağız" ifadelerine yer verdi.

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"Elimizdeki tüm imkanlarımızla beraber diplomasiyi geliştiriyoruz"

Türkiye’de silahın ve şiddetin konuşulmayacağını belirten Güler, "Kardeşliği güçlendireceğiz. Milli birliğimizi dayanışmamızı arttıracağız. Türkiye'mizin bulunduğu coğrafya olarak, bulunduğu bölge olarak, güvenli bir liman olarak hayatiyetini sürdürmesi lazım. Bölgemizde de hem bölge komşu ülkelerimiz hem kendimizi bu manada geleceğe hem güvenle taşımak hem toplumsal huzuru inşa etmek, bütün ülkelere toprak bütünlüğünü korumasını sağlamak, elinizdeki diplomatik ilişkilerle beraber bunu güçlendirecek her türlü imkanı, her türlü çalışmayı ortaya koyuyoruz. Cumhurbaşkanımızın bize talimatları net. Meclisimizde bu konularda çok duyarlı. Elimizdeki tüm imkanlarımızla beraber diplomasiyi geliştiriyoruz. Ülkeler arasındaki ilişkileri güçlendirmeye çalışıyoruz. Hem de bölgesel risklerde diplomatik ilişkilerimizin bu imkanlarını kullanarak savaşın bitmesi noktasında büyük çaba sarf ediyoruz. İnşallah bunu da başaracağız. Buna inanıyoruz. Hem ülkemizin istikrarını korumak hem gelişimini tamamlamak hem de bölge komşu ülkelerimizle beraber bu güvenliği ortaklaşa sağlayacağımızı da göstermemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.