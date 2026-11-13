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        AK Parti TBMM Grup Başkanı Güler, Sivas'ta konuştu:

        AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "İnşallah tüm silahların teslim edildiği, imha edildiği, eğitim kamplarının, mağaraların boşaltıldığı Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, güvenlik birimlerimiz ve MİT Başkanlığımız tarafından tespiti halinde bu Milli Güvenlik Kurulunun (MGK) gündemine gelecek." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 20:08 Güncelleme:
        AK Parti TBMM Grup Başkanı Güler, Sivas'ta konuştu:

        AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "İnşallah tüm silahların teslim edildiği, imha edildiği, eğitim kamplarının, mağaraların boşaltıldığı Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, güvenlik birimlerimiz ve MİT Başkanlığımız tarafından tespiti halinde bu Milli Güvenlik Kurulunun (MGK) gündemine gelecek." dedi.

        Güler, 4 Eylül Kültür Merkezi'nde düzenlenen Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) 2026-2027 Akademik Yıl Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Samanköy mevkisinde kaza kırıma uğrayan S-70 tipi helikopterde şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

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        Daha sonra "Terörsüz Türkiye'nin Hukuk, Demokrasi ve Ekonomi Üzerindeki Etkileri" konulu ilk dersi veren Güler, terörün yaklaşık 50 yıldır ülkeye derin acılar yaşattığını söyledi.

        Suriye kırsalında, Irak'ın kuzeyinde PKK terör örgütünün KCK yapılanmasının kullandığı birçok mağara ve kampın boşaltıldığını belirten Güler, şöyle konuştu:

        "Silahlar teslim edilmeye devam ediyor. İnşallah tüm silahların teslim edildiği, imha edildiği, eğitim kamplarının, mağaraların boşaltıldığı Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, güvenlik birimlerimiz ve MİT Başkanlığımız tarafından tespiti halinde bu Milli Güvenlik Kurulunun (MGK) gündemine gelecek. MGK de bunu teyit edip Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun teklifi var. Sadece Türkiye mi? Hayır, biz sadece Türkiye'de silahın ve şiddetin son bulmasını hedeflemiyoruz. Biz komşularımızda da silahın ve şiddetin son bulmasını istiyoruz. Onların da ulusal, milli ve toplumsal güvenliğinin önemine dikkat ediyoruz."

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        Güler, artık Türkiye'de silahın ve şiddetin konuşulmayacağını vurgulayarak kardeşliği güçlendireceklerini, milli birliği ve dayanışmayı artıracaklarını dile getirdi.

        Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın güvenli bir liman olarak hayatiyetini sürdürmesi gerektiğini ifade eden Güler, şunları kaydetti:

        "Komşu ülkelerimiz ve kendimizi bu manada hem güvenle geleceğe taşımak hem toplumsal huzuru inşa etmek, bütün ülkelerin toprak bütünlüğünü korumasını sağlamak için elinizdeki diplomatik ilişkilerle bunu güçlendirecek her türlü imkanı, çalışmayı ortaya koyuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bize talimatları net. Meclisimizde bu konularda çok duyarlı. Elimizdeki tüm imkanlarımızla beraber diplomasiyi geliştiriyoruz. Ülkeler arasındaki ilişkileri güçlendirmeye çalışıyoruz. Bölgesel risklerde diplomatik ilişkilerimizin bu imkanlarını kullanarak savaşın bitmesi noktasında büyük çaba sarf ediyoruz. İnşallah bunu da başaracağız. Buna inanıyoruz. Hem ülkemizin istikrarını korumak hem gelişimini tamamlamak hem de komşu ülkelerimizle bu güvenliği ortaklaşa sağlayacağımızı da göstermemiz gerekiyor."

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        Vali Yılmaz Şimşek, AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu, SCÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül ve protokol üyelerinin katıldığı programda, Güler'e fahri doktora ünvanı takdim edildi.

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