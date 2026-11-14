Suşehri'nde altyapı ve üstyapı çalışmaları devam ediyor

Sivas'ın Suşehri ilçesinde altyapı ve üstyapı çalışmaları devam ediyor.

Cumhuriyet Mahallesi'nde yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, belediye meclis üyeleri​​​​​​​ Mehmet Özkan ve Önder Bayram yetkililerden yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.

İlçenin yaşam kalitesini artırmak, vatandaşlara daha modern, güvenli ve konforlu bir yaşam alanı sunmak amacıyla yürütülen çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirten Kayaoğlu, her iki sokağın altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından asfalt kaplamasının da yapılacağını​​​​​​​ söyledi.