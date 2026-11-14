Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Sivas'ta yağışlar patates ve şeker pancarı hasadını geciktiriyor

        Sivas'ta yağışlar patates ve şeker pancarı hasadını geciktiriyor

        Sivas'ın Hafik ilçesinde etkili olan yağışlar, patates ve şeker pancarı hasadını olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 11:43 Güncelleme:
        Sivas'ta yağışlar patates ve şeker pancarı hasadını geciktiriyor

        Sivas'ın Hafik ilçesinde etkili olan yağışlar, patates ve şeker pancarı hasadını olumsuz etkiliyor.

        İlçede ilkbahar dönemindeki yoğun yağışlar nedeniyle ekimlerin gecikmesi ve sonbahar yağmurlarının erken yağması, üreticileri ve tarım işçilerini zor durumda bıraktı.

        İlçede patates sökümünde çalışan Doğan Kengil, zorlu hava koşullarına dikkati çekerek, mahsulün yerde kalma ihtimalinin bulunduğunu ve ellerinden geldiğince toplamaya çalışacaklarını söyledi.

        Patates üreticisi Adnan Tekin de bahar aylarında ekilmesi gereken mahsulün ekiminin yağışlar nedeniyle temmuz ayına kadar sarktığını dile getirdi.

        REKLAM

        Geç ekime bağlı olarak hasat zamanının da sağanak ve soğuk döneme denk geldiğini kaydeden Tekin, "Biz 3-4 bölgede ekim yapıyoruz ama bu yıl Sivas’ta gerçekten zorlandık. Çok yağmur yağdığı için yedinci aya kadar ekim yapamadık. Bundan sonra yaptığımız ekimlerde de mahsul tam yetişmediği için erken söküm gerçekleştiremedik. Ektiğimiz mahsulün yüzde 20'sinin toprak altında kalma riski var. Burada 4 bin dönüme yakın ekili alanım bulunuyor." diye konuştu.

        Şeker pancarı üreticisi Ahmet Çaldıran ise olumsuz hava şartlarının söküm ve sevkiyat işlemlerini aksattığını belirtti.

        Hava şartlarından dolayı hasat gerçekleştiremediklerine değinen Çaldıran, "Söktüğümüz pancarları gönderemiyoruz, gönderdiklerimizin ise fire oranları çok yüksek çıkıyor. Yağıştan dolayı şeker oranları da çok düşük. Çamurun içinden geriye kalan pancarları topluyoruz ki emeğimizin karşılığını alalım. Allah yardımcımız olsun. Yağmurun azlığı da aşırısı da tarıma zarar veriyor. Ayağımızda çizmeler, ellerimizde eldivenler çamurun içindeyiz." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kritik delili HABERTÜRK yazmıştı... 'Maksilla' operasyonu
        Kritik delili HABERTÜRK yazmıştı... 'Maksilla' operasyonu
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Kuş yakalamak istedi! Acı haber
        Kuş yakalamak istedi! Acı haber
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        Süper güç ABD’nin hava trafiği disketlere emanet
        Süper güç ABD’nin hava trafiği disketlere emanet
        Miras derdine düşen kocaya Yargıtay'dan büyük şok!
        Miras derdine düşen kocaya Yargıtay'dan büyük şok!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İkinci kez evlendiler
        İkinci kez evlendiler
        Eski sevgilinin mesajlarını silmemek kusur sayıldı
        Eski sevgilinin mesajlarını silmemek kusur sayıldı
        "Yanlış anlaşıldım"
        "Yanlış anlaşıldım"
        Fabrikada 4 kişi tutuklandı! Bir işçinin feci ölümü!
        Fabrikada 4 kişi tutuklandı! Bir işçinin feci ölümü!
        Okullarda yeni dönem! MEB Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği değişti
        Okullarda yeni dönem! MEB Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği değişti
        Devlet Bahçeli'den Ferdi Tayfur talimatı!
        Devlet Bahçeli'den Ferdi Tayfur talimatı!
        ABD'de yaşanan havayolu krizinin ayrıntıları neler?
        ABD'de yaşanan havayolu krizinin ayrıntıları neler?
        Alperen Şengün Rockets tarihine geçti!
        Alperen Şengün Rockets tarihine geçti!
        Bir ay önce düğün yaptılar... Rastgele katliam!
        Bir ay önce düğün yaptılar... Rastgele katliam!
        5 gündür haber alınamıyordu... Tarih öğretmeninin şüpheli ölümü!
        5 gündür haber alınamıyordu... Tarih öğretmeninin şüpheli ölümü!
        Z kuşağı kızlarda kellik riski
        Z kuşağı kızlarda kellik riski
        'Menekşe' başlıyor
        'Menekşe' başlıyor
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Minik eller ve yöneticiler bu kez hastane tadilatında bir araya geldi
        Minik eller ve yöneticiler bu kez hastane tadilatında bir araya geldi
        Suşehri'nde altyapı ve üstyapı çalışmaları devam ediyor
        Suşehri'nde altyapı ve üstyapı çalışmaları devam ediyor
        Türkiye'nin en uzun pistlerin birisi olacak, 4 Eylül'de hizmete açılacak
        Türkiye'nin en uzun pistlerin birisi olacak, 4 Eylül'de hizmete açılacak
        AK Parti TBMM Grup Başkanı Güler, Sivas'ta konuştu:
        AK Parti TBMM Grup Başkanı Güler, Sivas'ta konuştu:
        Sivasspor, Bursaspor maçının hazırlıklarına başladı
        Sivasspor, Bursaspor maçının hazırlıklarına başladı
        AK Parti Grup Başkanı Güler: "Kardeşliği güçlendireceğiz, milli birliğimizi...
        AK Parti Grup Başkanı Güler: "Kardeşliği güçlendireceğiz, milli birliğimizi...