Sivas'ta U14 maçında futbolcunun babası ile antrenör arasında kavga çıktı

Sivas’ta U14 Ligi'nde mücadele eden Altınayspor ile Yerlikayaspor arasındaki müsabakaya gölge düştü. Spor Vadisi’nde oynanan maçın ilk yarı düdüğüyle birlikte saha kenarı karıştı. Bir genç futbolcunun babası ile antrenör arasında yaşanan tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışmanın büyümesiyle olay kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ve polis ekiplerinin müdahale etmesiyle taraflar yatıştırıldı.

Sivas’ta U14 Ligi müsabakasında saha kenarında bir futbolcunun babası ile antrenör arasında kavga çıktı.

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