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        Sivas'ta U14 maçında futbolcunun babası ile antrenör arasında kavga çıktı

        Sivas'ta U14 Ligi müsabakasında saha kenarında bir futbolcunun babası ile antrenör arasında kavga çıktı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 09:52 Güncelleme:
        Sivas'ta U14 maçında futbolcunun babası ile antrenör arasında kavga çıktı

        Sivas’ta U14 Ligi müsabakasında saha kenarında bir futbolcunun babası ile antrenör arasında kavga çıktı.

        Sivas’ta U14 Ligi'nde mücadele eden Altınayspor ile Yerlikayaspor arasındaki müsabakaya gölge düştü. Spor Vadisi’nde oynanan maçın ilk yarı düdüğüyle birlikte saha kenarı karıştı. Bir genç futbolcunun babası ile antrenör arasında yaşanan tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışmanın büyümesiyle olay kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ve polis ekiplerinin müdahale etmesiyle taraflar yatıştırıldı.

        Kavga anı, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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