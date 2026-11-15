Sivas'ta tır otomobille çarpıştı: 2 yaralı

Sivas’ın Suşehri ilçesinde otomobilin tırın dorsesine çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Suşehri ilçesi Akçaağıl Köprüsü mevkiinde meydana geldi. S.Y. idaresindeki 58 AHG 369 plakalı otomobil, plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir tırın dorsesine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan T.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Suşehri Belediyesi itfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.