Üretimin durduğu Kangal Termik Santrali'nde rızasız izne çıkartılan işçiler yürüyüş yaptı Torku'nun iştiraki Konya Şeker'in işlettiği dev santraldeki işçiler rızasız izne çıkarıldı, işçiler haklarını aramak için eylem yaptı

Torku iştiraki Konya Şeker tarafından işletilen Kangal Termik Santrali'nde rızasız şekilde izne çıkarılan yüzlerce işçi ilçe merkezinde toplandı. Sloganlar eşliğinde yürüyen işçiler, haklarını aradı.

Sivas'ın Kangal ilçesinde Torku'nun iştiraki Konya Şeker tarafından işletilen, yıllık 1 milyon 908 bin 229 MWh elektrik üretim gücüne sahip olan Kangal Termik Santrali'ne üretim durdu. Son yıllarda kömür teminin noktasında güçlük çektiği ileri sürülen tesis, Konya Şeker tarafından satışa çıkarılmıştı. Satışı yapılamayan santralde kömür tedariği tamamen durdu. Üretimin tamamen durduğu santralde çalışan bine yakın işçi, ücretli ve ücretsiz izne çıkarıldı.

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Rızasız şekilde zorunlu izne çıkmak zorunda bırakılan yüzlerce işçi, Kangal'da toplandı. Soğuk havaya rağmen haklarını arayan işçiler, sloganlar eşliğinde yürüyüş yaptı. Yönetimin usulsüzce kendilerini izne çıkardıklarını söyleyen işçiler, davul ve zurna eşliğinde eylem yaptı.