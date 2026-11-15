Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Geminbeli Tüneli'nin yapımında sona yaklaşıldı

        Geminbeli Tüneli'nin yapımında sona yaklaşıldı

        Sivas'ı Karadeniz'e bağlayacak Geminbeli Tüneli'nde çalışmaların birkaç hafta içinde tamamlanması ve hava koşullarının elvermesi halinde ilk tüpte araç geçişinin sağlanması hedefleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 14:16 Güncelleme:
        Geminbeli Tüneli'nin yapımında sona yaklaşıldı

        Sivas'ı Karadeniz'e bağlayacak Geminbeli Tüneli'nde çalışmaların birkaç hafta içinde tamamlanması ve hava koşullarının elvermesi halinde ilk tüpte araç geçişinin sağlanması hedefleniyor.

        AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, Vali Yılmaz Şimşek, AK Parti Sivas milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy ile birlikte, Suşehri ile Zara ilçeleri arasındaki 2010 rakımlı Geminbeli Geçidi'ne yapılan Geminbeli Tüneli'nde incelemede bulundu, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

        Güler, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, halihazırda tünelin Suşehri çıkış noktasında olduklarını söyledi.

        Zara giriş noktasındaki çalışmaların devam ettiğini, hem asfalt serimi hem de ikinci tüpün ara bölmesindeki yaklaşık 350 metrelik bölümde dolgu ve zemin iyileştirmelerinin sürdüğünü ifade eden Güler, birkaç hafta içerisinde dolgu ve zemin iyileştirme çalışmalarıyla birlikte bu alandaki asfalt seriminin de tamamlanacağını belirtti.

        REKLAM

        Güler, projede yer alanlara özverili ve gayretli çalışmaları dolayısıyla teşekkür ederek, şunları kaydetti:

        "Bu ay sonuna kadar, yani aralık ayının başına kadar kalan inşaat çalışmalarını tamamlayabiliriz. Tabii hava şartları da önemli. Şu anda yağmur yağıyor. Önümüzdeki günlerde yağış kara dönüşür ve olumsuz hava şartları etkisini gösterirse mühendislik açısından yapabileceğimiz fazla bir şey kalmayacak. Ancak mevcut hava şartları içerisinde imalatları tamamlama imkanımız var. İnşallah hava şartları müsaade ederse, Rabbimizin yardımıyla Geminbeli Tüneli'ni ilk kar düşmeden, en azından birinci tüpte araç geçişini sağlayacak şekilde hizmete açmış oluruz diye düşünüyorum. İnşallah 15-20 gün içerisinde bizlere müjdeli haberi ulaştırırlar diye düşünüyorum."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fon tasfiyesinde 161 milyar TL ödendi
        Fon tasfiyesinde 161 milyar TL ödendi
        Futbolcuları taşıyan otobüs yandı! Son anda kurtuldular!
        Futbolcuları taşıyan otobüs yandı! Son anda kurtuldular!
        Tek tuşla 51 dronu düşürdü
        Tek tuşla 51 dronu düşürdü
        MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "Terörsüz Türkiye" açıklaması
        MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "Terörsüz Türkiye" açıklaması
        Halıya sarılı cesedin kimliği belirlendi!
        Halıya sarılı cesedin kimliği belirlendi!
        Karayolları İHA-SİHA pisti olacak
        Karayolları İHA-SİHA pisti olacak
        A Milli Takım Fransa deplasmanında!
        A Milli Takım Fransa deplasmanında!
        3 gün cipte hedefini bekledi! Yemek siparişlerini bile araca söylemiş!
        3 gün cipte hedefini bekledi! Yemek siparişlerini bile araca söylemiş!
        WSJ iddiası: İran'ın 2 bini aşkın füzesi var
        WSJ iddiası: İran'ın 2 bini aşkın füzesi var
        Maksilla operasyonunda 5 tutuklama!
        Maksilla operasyonunda 5 tutuklama!
        Büyük güne sayılı günler kaldı
        Büyük güne sayılı günler kaldı
        Jorge Jesus'tan şok Ronaldo sözleri!
        Jorge Jesus'tan şok Ronaldo sözleri!
        İki kişiyi öldürdü ve fırında yaktı! 1950'lerde yanık kokusuyla ortaya çıkan vahşet!
        İki kişiyi öldürdü ve fırında yaktı! 1950'lerde yanık kokusuyla ortaya çıkan vahşet!
        Netanyahu'dan Eisenkot'a çağrı
        Netanyahu'dan Eisenkot'a çağrı
        "Paramız kalmadı!"
        "Paramız kalmadı!"
        Avrupa'da protesto dalgası!
        Avrupa'da protesto dalgası!
        İkonik dans hiç gerçekleşmeyebilirmiş!
        İkonik dans hiç gerçekleşmeyebilirmiş!
        Potanın Perileri, İsrail'i devirdi!
        Potanın Perileri, İsrail'i devirdi!
        Hayali yarım kaldı
        Hayali yarım kaldı
        Muriqi için PSG itirafı!
        Muriqi için PSG itirafı!

        Benzer Haberler

        Güler'den Geminbeli Tüneli için açıklama: "Müjdeli haberi verebiliriz"
        Güler'den Geminbeli Tüneli için açıklama: "Müjdeli haberi verebiliriz"
        NASA'nın küresel yarışması Sivas'ta başladı
        NASA'nın küresel yarışması Sivas'ta başladı
        Abdullah Güler'den eleştirilere sert yanıt: "Nasıl adamlarsınız"
        Abdullah Güler'den eleştirilere sert yanıt: "Nasıl adamlarsınız"
        Motosiklet kazasında sağ kolu kısmen felç olan berber mesleğini tek koluyla...
        Motosiklet kazasında sağ kolu kısmen felç olan berber mesleğini tek koluyla...
        Sivas'ta 1943'ten bu yana devam eden kulpsuz fincan geleneği yaşatılıyor mi...
        Sivas'ta 1943'ten bu yana devam eden kulpsuz fincan geleneği yaşatılıyor mi...
        Sivas'ta U14 maçında futbolcunun babası ile antrenör arasında kavga çıktı
        Sivas'ta U14 maçında futbolcunun babası ile antrenör arasında kavga çıktı