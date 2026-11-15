Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Sivas'ta Geminbeli Tüneli çalışmalarında sona gelindi

        Sivas'ta Geminbeli Tüneli çalışmalarında sona gelindi

        SİVAS'ın Suşehri ve Zara ilçeleri arasında yapımı süren, Karadeniz ile İç Anadolu bölgelerini birbirine bağlayan 'Geminbeli Tüneli'ndeki çalışmalarda son aşamaya gelindi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Hava şartları müsaade ederse Geminbeli Tüneli'ni ilk kar düşmeden, en azından birinci tüpte araç geçişini sağlayacak şekilde hizmete açmış oluruz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 15:14 Güncelleme:
        Sivas'ta Geminbeli Tüneli çalışmalarında sona gelindi

        SİVAS'ın Suşehri ve Zara ilçeleri arasında yapımı süren, Karadeniz ile İç Anadolu bölgelerini birbirine bağlayan 'Geminbeli Tüneli'ndeki çalışmalarda son aşamaya gelindi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Hava şartları müsaade ederse Geminbeli Tüneli'ni ilk kar düşmeden, en azından birinci tüpte araç geçişini sağlayacak şekilde hizmete açmış oluruz" dedi.

        Sivas'ı Karadeniz'e bağlayacak olan Suşehri ile Zara ilçeleri arasındaki 2 bin 10 rakımlı Geminbeli Geçidi'ne yapılan Geminbeli Tüneli'nde çalışmalar devam ediyor. Her bir tüpü 4 bin 280 metre olmak üzere çift tüp halinde inşa edilen proje, 4 bin 720 metrelik bağlantı yollarıyla birlikte toplam 9 kilometre uzunluğa ulaşıyor. Tamamlandığında mevcut güzergahı yaklaşık 3 kilometre kısaltarak Suşehri-Zara arasındaki ulaşım süresini ortalama 20 dakikaya düşürecek olan tünel, kış aylarında sürücülere zorluk yaşatan 2 bin 10 rakımlı geçidi de devre dışı bırakacak.

        REKLAM

        İNCELEME YAPTILAR

        AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Sivas milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy ile tünelde incelemelerde bulundu. AK Parti Grup Başkanı Güler, yetkililerden tünelle ilgili bilgi alarak, "Geminbeli Tüneli'nin Suşehri çıkış noktasındayız. Zara giriş noktasındaki çalışmalar devam ediyor. Hem asfalt serimi hem de 2'nci tüpün ara bölmesindeki yaklaşık 350 metrelik bölümde dolgu ve zemin iyileştirme çalışmaları sürüyor. Birkaç hafta içerisinde dolgu ve zemin iyileştirme çalışmalarıyla birlikte bu alandaki asfalt serimi de tamamlanacak" dedi.

        REKLAM

        'KAR DÜŞMEDEN AÇMIŞ OLURUZ'

        Tünel bölgesinde çalışmaların yoğunlukla devam ettiğini ifade eden Güler, "Eylül ayı içerisinde yapılan çalışmaları yerinde incelemiş, ilgili müteahhit firma yetkilileri ile Karayolları Bölge Müdür Yardımcımıza, 7 Kasım itibarıyla tekrar Sivas ziyaretimizde buraya geleceğimizi söylemiştik. Bir haftalık gecikmeyle de olsa bugün buradayız. Şunu da söylememiz lazım. Gerçekten arkadaşlarımız, müteahhit firmamız, Karayollarımız, çalışanlarımız ve mühendislerimiz son 2-2,5 aydır büyük özveriyle çalıştılar. Adeta şantiye üstüne şantiye diyebileceğimiz bir çalışma ortaya koydular. Bu özverili çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Ancak bu yeterli değil. Bizim bu ay sonuna kadar, yani aralık ayının başına kadar kalan inşaat çalışmalarını tamamlamamız mümkün. Hava şartları da önemli. Şu anda yağmur yağıyor. Önümüzdeki günlerde yağış kara dönüşür ve olumsuz hava şartları etkisini gösterirse mühendislik açısından yapabileceğimiz fazla bir şey kalmayacak. Ancak mevcut hava şartları içerisinde imalatları tamamlama imkanımız var. İnşallah hava şartları müsaade ederse Rabb'imizin yardımıyla Geminbeli Tüneli'ni ilk kar düşmeden, en azından 1'inci tüpte araç geçişini sağlayacak şekilde hizmete açmış oluruz diye düşünüyorum. İnşallah 15-20 gün içerisinde bizlere müjdeli haberi ulaştırırlar" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fon tasfiyesinde 161 milyar TL ödendi
        Fon tasfiyesinde 161 milyar TL ödendi
        Halıya sarılı cesedin kimliği belirlendi!
        Halıya sarılı cesedin kimliği belirlendi!
        İran'dan uyarı
        İran'dan uyarı
        Futbolcuları taşıyan otobüs yandı! Son anda kurtuldular!
        Futbolcuları taşıyan otobüs yandı! Son anda kurtuldular!
        Tek tuşla 51 dronu düşürdü
        Tek tuşla 51 dronu düşürdü
        MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "Terörsüz Türkiye" açıklaması
        MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "Terörsüz Türkiye" açıklaması
        Karayolları İHA-SİHA pisti olacak
        Karayolları İHA-SİHA pisti olacak
        A Milli Takım Fransa deplasmanında!
        A Milli Takım Fransa deplasmanında!
        3 gün cipte hedefini bekledi! Yemek siparişlerini bile araca söylemiş!
        3 gün cipte hedefini bekledi! Yemek siparişlerini bile araca söylemiş!
        WSJ iddiası: İran'ın 2 bini aşkın füzesi var
        WSJ iddiası: İran'ın 2 bini aşkın füzesi var
        Maksilla operasyonunda 5 tutuklama!
        Maksilla operasyonunda 5 tutuklama!
        Büyük güne sayılı günler kaldı
        Büyük güne sayılı günler kaldı
        Jorge Jesus'tan şok Ronaldo sözleri!
        Jorge Jesus'tan şok Ronaldo sözleri!
        İki kişiyi öldürdü ve fırında yaktı! 1950'lerde yanık kokusuyla ortaya çıkan vahşet!
        İki kişiyi öldürdü ve fırında yaktı! 1950'lerde yanık kokusuyla ortaya çıkan vahşet!
        Netanyahu'dan Eisenkot'a çağrı
        Netanyahu'dan Eisenkot'a çağrı
        "Paramız kalmadı!"
        "Paramız kalmadı!"
        Avrupa'da protesto dalgası!
        Avrupa'da protesto dalgası!
        İkonik dans hiç gerçekleşmeyebilirmiş!
        İkonik dans hiç gerçekleşmeyebilirmiş!
        Hayali yarım kaldı
        Hayali yarım kaldı
        Muriqi için PSG itirafı!
        Muriqi için PSG itirafı!

        Benzer Haberler

        Üniversite tarlasından hasat edilen patatesler, öğrencilere burs oluyor
        Üniversite tarlasından hasat edilen patatesler, öğrencilere burs oluyor
        Geminbeli Tüneli'nin yapımında sona yaklaşıldı
        Geminbeli Tüneli'nin yapımında sona yaklaşıldı
        Güler'den Geminbeli Tüneli için açıklama: "Müjdeli haberi verebiliriz"
        Güler'den Geminbeli Tüneli için açıklama: "Müjdeli haberi verebiliriz"
        NASA'nın küresel yarışması Sivas'ta başladı
        NASA'nın küresel yarışması Sivas'ta başladı
        Abdullah Güler'den eleştirilere sert yanıt: "Nasıl adamlarsınız"
        Abdullah Güler'den eleştirilere sert yanıt: "Nasıl adamlarsınız"
        Motosiklet kazasında sağ kolu kısmen felç olan berber mesleğini tek koluyla...
        Motosiklet kazasında sağ kolu kısmen felç olan berber mesleğini tek koluyla...