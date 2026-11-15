Sivas'ta Geminbeli Tüneli çalışmalarında sona gelindi

SİVAS'ın Suşehri ve Zara ilçeleri arasında yapımı süren, Karadeniz ile İç Anadolu bölgelerini birbirine bağlayan 'Geminbeli Tüneli'ndeki çalışmalarda son aşamaya gelindi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Hava şartları müsaade ederse Geminbeli Tüneli'ni ilk kar düşmeden, en azından birinci tüpte araç geçişini sağlayacak şekilde hizmete açmış oluruz" dedi.

Sivas'ı Karadeniz'e bağlayacak olan Suşehri ile Zara ilçeleri arasındaki 2 bin 10 rakımlı Geminbeli Geçidi'ne yapılan Geminbeli Tüneli'nde çalışmalar devam ediyor. Her bir tüpü 4 bin 280 metre olmak üzere çift tüp halinde inşa edilen proje, 4 bin 720 metrelik bağlantı yollarıyla birlikte toplam 9 kilometre uzunluğa ulaşıyor. Tamamlandığında mevcut güzergahı yaklaşık 3 kilometre kısaltarak Suşehri-Zara arasındaki ulaşım süresini ortalama 20 dakikaya düşürecek olan tünel, kış aylarında sürücülere zorluk yaşatan 2 bin 10 rakımlı geçidi de devre dışı bırakacak.

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İNCELEME YAPTILAR

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Sivas milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy ile tünelde incelemelerde bulundu. AK Parti Grup Başkanı Güler, yetkililerden tünelle ilgili bilgi alarak, "Geminbeli Tüneli'nin Suşehri çıkış noktasındayız. Zara giriş noktasındaki çalışmalar devam ediyor. Hem asfalt serimi hem de 2'nci tüpün ara bölmesindeki yaklaşık 350 metrelik bölümde dolgu ve zemin iyileştirme çalışmaları sürüyor. Birkaç hafta içerisinde dolgu ve zemin iyileştirme çalışmalarıyla birlikte bu alandaki asfalt serimi de tamamlanacak" dedi.

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'KAR DÜŞMEDEN AÇMIŞ OLURUZ'

Tünel bölgesinde çalışmaların yoğunlukla devam ettiğini ifade eden Güler, "Eylül ayı içerisinde yapılan çalışmaları yerinde incelemiş, ilgili müteahhit firma yetkilileri ile Karayolları Bölge Müdür Yardımcımıza, 7 Kasım itibarıyla tekrar Sivas ziyaretimizde buraya geleceğimizi söylemiştik. Bir haftalık gecikmeyle de olsa bugün buradayız. Şunu da söylememiz lazım. Gerçekten arkadaşlarımız, müteahhit firmamız, Karayollarımız, çalışanlarımız ve mühendislerimiz son 2-2,5 aydır büyük özveriyle çalıştılar. Adeta şantiye üstüne şantiye diyebileceğimiz bir çalışma ortaya koydular. Bu özverili çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Ancak bu yeterli değil. Bizim bu ay sonuna kadar, yani aralık ayının başına kadar kalan inşaat çalışmalarını tamamlamamız mümkün. Hava şartları da önemli. Şu anda yağmur yağıyor. Önümüzdeki günlerde yağış kara dönüşür ve olumsuz hava şartları etkisini gösterirse mühendislik açısından yapabileceğimiz fazla bir şey kalmayacak. Ancak mevcut hava şartları içerisinde imalatları tamamlama imkanımız var. İnşallah hava şartları müsaade ederse Rabb'imizin yardımıyla Geminbeli Tüneli'ni ilk kar düşmeden, en azından 1'inci tüpte araç geçişini sağlayacak şekilde hizmete açmış oluruz diye düşünüyorum. İnşallah 15-20 gün içerisinde bizlere müjdeli haberi ulaştırırlar" diye konuştu.