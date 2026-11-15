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        Üniversitenin tarlasında yetişti, 100'den fazla öğrenciye burs oldu

        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde 25 dekarlık alanda yetiştirilen patateslerin hasadı tamamlandı. Üretimden elde edilen gelirle 100'den fazla öğrenciye burs desteği sağlanıyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 16:39 Güncelleme:
        Üniversitenin tarlasında yetişti, 100'den fazla öğrenciye burs oldu

        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde 25 dekarlık alanda yetiştirilen patateslerin hasadı tamamlandı. Üretimden elde edilen gelirle 100’den fazla öğrenciye burs desteği sağlanıyor.

        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Tarım Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından geleneksel olarak gerçekleştirilen patates hasadı tamamlandı. Yaklaşık 25 dekarlık alanda üretimi yapılan patateslerden elde edilen gelir, öğrencilerin eğitimine destek oluyor. Merkez Müdürü Prof. Dr. Ahmet Demirbaş, bu yıl 15 dekarlık alanda doğal, 10 dekarlık alanda ise geleneksel yöntemlerle patates yetiştirildiğini belirtti. Ayrıca yaklaşık 2 dekarlık alanda mor patates üretimi gerçekleştirildiğini kaydeden Demirbaş, gelecek yıl ekim alanlarını genişleterek burs verilen öğrenci sayısını artırmayı hedeflediklerini söyledi. Hasat çalışmalarını yerinde inceleyen SCÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül de çalışanlara kolaylıklar dileyerek, merkezin bilimsel araştırmaların yanı sıra toplumsal katkı açısından da önemli çalışmalar yürüttüğünü ifade etti. Üniversitede gerçekleştirilen üretimle akademisyen ve öğrencilere uygulamalı araştırma imkânı sunulurken, elde edilen gelirle 100’den fazla öğrenciye düzenli burs desteği veriliyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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