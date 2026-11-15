Suşehri'nde tırın dorsesine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Sivas'ın Suşehri ilçesinde tırın dorsesine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Sivas’ın Suşehri ilçesinde tırın dorsesine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
S.Y. yönetimindeki 58 AHG 369 plakalı otomobil, Suşehri-Şebinkarahisar yol ayrımı Akçaağıl Köprüsü mevkisinde sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen tırın dorsesine çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü S.Y. ile araçta bulunan oğlu T.Y. yaralandı.
Sağlık ekiplerince Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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