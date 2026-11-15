Suşehri'nde tırın dorsesine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

S.Y. yönetimindeki 58 AHG 369 plakalı otomobil, Suşehri-Şebinkarahisar yol ayrımı Akçaağıl Köprüsü mevkisinde sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen tırın dorsesine çarptı.

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