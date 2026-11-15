Abdullah Çatlı'nın kızları Sivas'taki galada konuştu: "Babam Allah rızası için yola baş koymuş bir mücahitti"

Abdullah Çatlı'nın hayatını konu alan ve gerçek hikâyelerden uyarlanan "Çatlı 2" filminin galası Sivas'ta gerçekleştirildi. Galaya katılan Abdullah Çatlı'nın kızı Doç. Dr. Gökçen Çatlı, babası için "Vatanperver olarak Allah rızası için yola baş koymuş bir mücahitti" dedi.

1980 darbesinin ardından Abdullah Çatlı'nın yurt dışına çıkışını ve Avrupa'da geçirdiği yılları beyaz perdeye taşıyan Çatlı 2 filmi Türkiye genelinde vizyona girdi. Filmin Sivas'taki galasına Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun'un öncülüğünde Abdullah Çatlı'nın kızları Doç. Dr. Gökçen Çatlı ve Öğr. Gör. Selcen Çatlı ile filmin oyuncuları Vedat İnceefe ve Ömer Kurt katıldı. Katılımcılar filmi birlikte izledi.

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Galada konuşan Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Abdullah Çatlı'nın Cumhuriyet tarihinde önemli bir isim olduğunu belirterek, "Rahmetli Abdullah Çatlı'nın iki evladını şu an şehrimizde misafir ediyoruz. Şu an gösterime giren Çatlı 2 filmini izleyeceğiz. Rahmetli Abdullah Çatlı, 20. yüzyılda Cumhuriyet tarihinin yetiştirmiş olduğu en önemli kahramanlardan birisi. 3 Kasım 1996 günü gerçekleşen trafik kazasında aslında gördük ki bu millet gerçekten çok sayıda kahramanlar yetiştiriyor ve bu kahramanların bir kısmı gizli bir şekilde devletine hizmet ediyor. Abdullah Çatlı, Sivas'ımızın yetiştirmiş olduğu önemli bir siyasi lider olan Muhsin Başkanımızla birlikte Ülkü Ocakları'nda üst düzey yöneticilik yaptı. Çatlı 2 filmini herkese öneriyorum. Türk genci model alacaksa Abdullah Çatlı gibi, Muhsin Yazıcıoğlu gibi, rahmetli Başbuğumuz Alparslan Türkeş gibi örnek alınabilecek devlet insanlarımız var" dedi.

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"Babam Allah rızası için yola baş koymuş bir mücahitti"

Babaları Abdullah Çatlı'nın yaptıklarına bizzat tanıklık ettiklerini belirten Doç. Dr. Gökçen Çatlı, "Devlet ebed müddet inancına inanan bizler için aslında 30 yıl önce babamızı savunma gereği hissettik. Aslında babamızın yaptıklarını ve onun yanında biz tanık olarak gördüklerimizi emin olun söylemezdik. Fakat bir karalama kampanyası başlatılmıştı ve ülkesi adına vatanperver bir mücadele veren babamızın gerisinde açıklanamayacak tek kuruşun olmaması bizim suya attığımız ilk taştı. Abdullah Çatlı, bir vatanperver olarak Allah rızası için yola baş koymuş bir mücahitti. Hep babam şöyle söylerdi: ‘Sen inanırsan ve mazlumsan diğerleri de inanır.' Bu günleri gördüğümüz için çok mutluyuz ve hüzünlüyüz. Çünkü şehidimiz var ve aynı zamanda Muhsin ağabeyimizin memleketindeyiz, o da bizim şehidimiz. Allah hepsinden razı olsun" diye konuştu.

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Çatlı 1 ve Çatlı 2 filmlerinin yalnızca birer sinema yapımı olmadığını ifade eden Çatlı'nın kızı Öğr. Gör. Selcen Çatlı ise, Sivas'ın kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını belirterek, "Sivas bizim için aslında sadece bir memleket değil, kahraman yetiştiren bir toprak. Muhsin ağabeyimizin 30 yıl önce Nevşehir'e gelerek bizi yalnız bırakmadığı gibi biz de bugün onun memleketindeyiz. O yüzden bizim için bir şereftir. Biz sadece bir sinema filmi yapmadık. Çatlı 1 ve Çatlı 2 sadece bir sinema filmi değil, gerçek bir hayatın akışı ve karanlık sayfaları da aydınlatacak olan film serimizde geçmişte bizleri yanlış manşetlerle, kötü ithamlarla lanse eden ve bilhassa babamı lanse ederken de onun geride bir ailesi olduğunu unuttular. Ama biz 30 sene sonra yeniden buradayız" ifadelerini kullandı.

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Filmlerde Abdullah Çatlı karakterini canlandıran oyuncu Vedat İnceefe, gençlerin örnek alacakları kişilere dikkat etmesi gerektiğini belirterek, "Belediye Başkanımız Adem Bey'in dediği gibi örnek almanız gereken kişilere dikkat etmek lazım. En başta Ulu Önderimiz Atatürk, Alparslan Türkeş, Muhsin Yazıcıoğlu ve Abdullah Çatlı gibi insanların bu ülkede sayılarının artması ve bu idealler uğrunda hareket etmesi gereken çok gencimiz var. Bizim topluluğumuzdan böyle insanların çıkacağını biliyorum" dedi.