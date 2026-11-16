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        Kuraklığın sembolü olan minareden 30 yıl sonra yeniden ezan sesi yankılandı

        Sivas'ta doğa sporları tutkunu dağcılar, kuraklığın sembolu olan PusatÖzen Barajı'ndaki minareye ulaştı. Ekipteki bir kişi, minarenin demirine çıkarak ezan okudu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 11:42 Güncelleme:
        Kuraklığın sembolü olan minareden 30 yıl sonra yeniden ezan sesi yankılandı

        Sivas'ta doğa sporları tutkunu dağcılar, kuraklığın sembolu olan PusatÖzen Barajı'ndaki minareye ulaştı. Ekipteki bir kişi, minarenin demirine çıkarak ezan okudu.

        Sivas'ın Hafik ilçesinde yer alan eski Pusat köyü, 1996 yılında inşa çalışmaları başlayan ve 2002 yılında tamamlanan barajla taşındı. Yıllar içerisinde artan baraj suyu sonrası eski Pusat köyü, tamamen sular altında kaldı. Kentte yaşanan kuraklığın ve bolluğun göstergesi olarak bilinen eski Pusat köyü camiinin minaresi, barajın simgesi haline geldi. Sivas'ta yaşayan bir grup dağcı, bot ile Pusat Barajı'na girdi. Bir süre barajda bot ile gezen Kerim Kaya, daha sonra sular altında kalan cami minaresine çıkarak ezan okudu. Eski Pusat köyü camiinde 30 yıl sonra tekrar ezan okunmuş oldu.

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        Doğa sporları tutkunu Selahattin Güngördü, "Pusat barajı Hafik ile Doğanşar ilçemizin arasında bulunuyor. Karşı da bulunan metruk binada antrenmanlarımızı yapacağız. Şuan da Pusat barajında eski Pusat köyünün üzerindeyiz. Uzun yıllardır köyde bulunan camide okunmayan ezanı bugün Kerim Kaya arkadaşımız minareye çıkarak okudu. Camii minaresi yılardır suyun içinde çok döküldüğü için bizi biraz korkuttu. Çok şükür Allah'ın izniyle bunu da başardık" dedi,

        Pusat köyünde su altında kalan cami minaresinde ezan okuyan Kerim kaya ise, "Çok farklı bir duygu oldu benim için. Normal camide ezan okuduğum oldu ama böyle bir ortamda okumak biraz garip geldi" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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