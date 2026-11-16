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        Sivas Devlet Hastanesine yeni nesil tomografi cihazı kazandırıldı

        AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu, Sivas Devlet Hastanesine kazandırılan 128 kesitli yeni nesil tomografi cihazının kurulum çalışmalarına başlandığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 19:06 Güncelleme:
        Sivas Devlet Hastanesine yeni nesil tomografi cihazı kazandırıldı

        AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu, Sivas Devlet Hastanesine kazandırılan 128 kesitli yeni nesil tomografi cihazının kurulum çalışmalarına başlandığını bildirdi.

        Aksu, yazılı açıklamasında, kentin sağlık alanındaki ihtiyaçlarını yakından takip ettiklerini ve sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak için çalışmalar sürdürdüklerini ifade etti.

        Sivas Devlet Hastanesine 128 kesitli yeni nesil tomografi cihazı kazandırdıklarını belirten Aksu, şunları kaydetti:

        "Kurulum çalışmalarına başlanan cihazımızla hastanemizin donanımını güçlendiriyoruz. Hemşehrilerimizin ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetlerini şehrimizde alabilmesi için yatırımlarımızı takip ediyor, ilgili kurumlarımızla görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Sivas’ımızın merkezinde ve ilçelerinde sağlık hizmetlerinin güçlenmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Yeni tomografi cihazımız Sivas’ımıza ve hemşehrilerimize hayırlı olsun.”

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        Aksu, destekleri dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’na, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler'e ve emeği geçenlere teşekkür etti.

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