Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri Sivas'ta kaybolan 11 aylık Büşra bebeği arama çalışmaları sürüyor

        Sivas'ta kaybolan 11 aylık Büşra bebeği arama çalışmaları sürüyor

        Sivas'ın Divriği ilçesinde kaybolan 11 aylık Büşra bebeği arama çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 13:57 Güncelleme:
        Sivas'ta kaybolan 11 aylık Büşra bebeği arama çalışmaları sürüyor

        Sivas'ın Divriği ilçesinde kaybolan 11 aylık Büşra bebeği arama çalışmaları devam ediyor.

        AFAD, komando ve jandarma ekipleri, yapay zeka destekli insansız hava aracıyla arama çalışmalarını sürdürüyor.

        Göndüren köyü İncedere Yaylası bölgesindeki çalışmalarda 5 araç ve 40 personel görev alıyor.

        Büşra bebeğin kaybolduğu iddia edilen çadırdan itibaren yaklaşık 50 kilometrekarelik alanda arama çalışması yapan ekipler, bebeğe ait herhangi bir iz veya bulguya ulaşamadı.

        Öte yandan, bölgeye giriş ve çıkışlar jandarma ekiplerinin kontrolünde yapılıyor.

        - Olay

        Göndüren köyü İncedere Yaylası'nda hayvancılıkla uğraşan 5 çocuk annesi Elif Balıkçı (27), 10 Eylül'de bebeği Büşra Balıkçı'yı yaşadıkları çadırda bulamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmiş, ihbar üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

        REKLAM

        Soruşturma kapsamında bebeğin babası Yusuf Balıkçı (41) ve annesi Elif Balıkçı'nın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alınmış, zanlılardan veteriner hekim ile A.Ç, jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

        Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen bebeğin annesi Elif ve babası Yusuf Balıkçı, amcası M.R.B, halası R.B. ile akrabaları Ö.B. ve M.B. tutuklanmış, K.D, M.D. ve İ.B. ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

        Olayla ilgili Diyarbakır'da gözaltına alınarak Divriği ilçesine getirilen M.K. de cumhuriyet savcılığındaki ifadesinin ardından adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

        REKLAM

        Anne Elif Balıkçı, savcılıktaki ifadesinde kızını, babasının öldürüp araziye bıraktığını öne sürmüş, baba ise suçlamaları kabul etmemişti. Yer gösterme işlemi için jandarma ekiplerince İncedere Yaylası'na götürülen annenin, bebeğin öldürülerek bırakıldığını iddia ettiği bölgede yapılan aramalarda herhangi bir bulguya rastlanmamıştı.

        Bebeğin kaybolmasıyla ilgili Divriği Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine sulh ceza hakimliğince yayın yasağı kararı alınmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Meteoroloji saat verip uyardı! İstanbul dahil 6 ilde gece yarısı başlıyor
        Meteoroloji saat verip uyardı! İstanbul dahil 6 ilde gece yarısı başlıyor
        Altın 1 yılın dibinde
        Altın 1 yılın dibinde
        Kalp krizi geçirdi, kullandığı yolcu dolu minibüs denize düştü!
        Kalp krizi geçirdi, kullandığı yolcu dolu minibüs denize düştü!
        Galatasaray'da Uğurcan Çakır seferberliği!
        Galatasaray'da Uğurcan Çakır seferberliği!
        Nefes kesen operasyon! Suç örgütü elebaşı balkonda fark edildi, otoparkta yakalandı!
        Nefes kesen operasyon! Suç örgütü elebaşı balkonda fark edildi, otoparkta yakalandı!
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        İngiltere Başbakanı'ndan Brexit itirafı
        İngiltere Başbakanı'ndan Brexit itirafı
        Cezası onandı, öldüğü ortaya çıktı!
        Cezası onandı, öldüğü ortaya çıktı!
        Göksel’in orkestrasına vize engeli
        Göksel’in orkestrasına vize engeli
        Bir aileyi yok etmişti! Yargıtay son noktayı koydu!
        Bir aileyi yok etmişti! Yargıtay son noktayı koydu!
        Nükhet Duru'nun gözyaşları
        Nükhet Duru'nun gözyaşları
        Sevgilisinden uzak tutmak için yakmıştı... Cezası belli oldu!
        Sevgilisinden uzak tutmak için yakmıştı... Cezası belli oldu!
        Grup Laçin'in acı kaybı
        Grup Laçin'in acı kaybı
        Vance 2028 seçimlerinde aday olacak mı?
        Vance 2028 seçimlerinde aday olacak mı?
        EBRD'nin Türkiye'ye yönelik 6 milyar dolarlık finansmanda artış kapısı açık
        EBRD'nin Türkiye'ye yönelik 6 milyar dolarlık finansmanda artış kapısı açık
        İran istihbaratında büyük tasfiye hazırlığı
        İran istihbaratında büyük tasfiye hazırlığı
        Yemek buzdolabına sıcak mı konur, soğuk mu?
        Yemek buzdolabına sıcak mı konur, soğuk mu?
        "Sergen hocaya zaman verelim"
        "Sergen hocaya zaman verelim"
        Otomobilde yerli rüzgarı
        Otomobilde yerli rüzgarı
        Sürpriz nikah
        Sürpriz nikah

        Benzer Haberler

        Engeline rağmen 1 metrekarelik tezgahta çalıştı, 3 çocuk büyüttü
        Engeline rağmen 1 metrekarelik tezgahta çalıştı, 3 çocuk büyüttü
        Akıncılar Kaymakamı Karababa mesai arkadaşları için fidan bağışında bulundu
        Akıncılar Kaymakamı Karababa mesai arkadaşları için fidan bağışında bulundu
        Kuraklığın sembolü olan minareden 30 yıl sonra yeniden ezan sesi yankılandı
        Kuraklığın sembolü olan minareden 30 yıl sonra yeniden ezan sesi yankılandı
        AK Parti TBMM Grup Başkanı Güler Sivas'ta toplu açılış töreninde konuştu:
        AK Parti TBMM Grup Başkanı Güler Sivas'ta toplu açılış töreninde konuştu:
        Abdullah Çatlı'nın kızları Sivas'taki galada konuştu: "Babam Allah rızası i...
        Abdullah Çatlı'nın kızları Sivas'taki galada konuştu: "Babam Allah rızası i...
        Sivas'ta üniversitede hasat edilen patatesin geliri öğrencilere burs olacak
        Sivas'ta üniversitede hasat edilen patatesin geliri öğrencilere burs olacak