Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde İŞKUR Gençlik Programı'na 12 bin öğrenci başvururken, bin 827 öğrenci programdan yararlanmaya hak kazandı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi bünyesinde yürütülen İŞKUR Gençlik Programı'na katılmaya hak kazanan öğrencilere görevlerine başlamadan önce zorunlu "İş Sağlığı ve Güvenliği" konulu eğitim verildi. 4 Eylül Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitime Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül, Kariyer Planlama ve Uygulama Merkezi Müdürü Öğr. Gör. Dr. Adem Ayık, Sivas İŞKUR İl Müdürlüğü temsilcileri, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

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Programın açılışında konuşan Rektör Şengönül, üniversitelerin yalnızca teorik bilginin aktarıldığı kurumlar olmadığını, öğrencileri çalışma hayatına ve geleceğe hazırlayan önemli eğitim merkezleri olduğunu belirtti. Öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra mesleki beceriler kazanmalarını, iş hayatını tanımalarını ve mezuniyet öncesinde deneyim edinmelerini önemsediklerini ifade eden Şengönül, İŞKUR Gençlik Programı'nın öğrencilere hem ekonomik destek hem de çalışma hayatına yönelik deneyim sunduğunu söyledi. Programa üniversite öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiğini belirten Şengönül, toplam 12 bin başvuru alındığını ve bin 827 öğrencinin programdan yararlanmaya hak kazandığını ifade etti. Şengönül, kontenjanın bin 549'unun merkez kampüse, kalan bölümünün ise ilçelerdeki yüksekokul ve meslek yüksekokullarına ayrıldığını belirterek, program sayesinde öğrencilerin ekonomik desteğin yanı sıra iş deneyimi ve mesleki beceri kazanacağını kaydetti. İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin programın önemli bölümlerinden biri olduğunu belirten Şengönül, öğrencilerin görevlerine başlamadan önce gerekli eğitimleri almalarının ve güvenli çalışma bilinci kazanmalarının önem taşıdığını ifade etti.

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Şengönül, programın hayata geçirilmesine sağlanan desteklerden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve İŞKUR Genel Müdürlüğüne teşekkür ederken, sürecin Sivas'ta yürütülmesine katkı sunan Sivas İŞKUR İl Müdürü Hikmet Canpolat ile üniversitenin ilgili birimleri ve personele de teşekkür etti.

Öğrencilere zorunlu İSG eğitimi verildi

Program kapsamında İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Öğr. Gör. Nihan Ümit Yıldız tarafından öğrencilere zorunlu İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi verildi. Eğitimde çalışma ortamlarında karşılaşılabilecek riskler, iş kazalarının önlenmesi, alınması gereken güvenlik tedbirleri ve güvenli çalışma bilinci konularında öğrencilere bilgi verildi.