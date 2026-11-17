Sivas'ın simge eserlerinden birisi olan Gök Medrese, 2021 yılında tamamlanan restorasyonun ardından müze olarak ziyarete açıldı. Gök Medrese Müzesi, yıl içerisinde 300 bin kişiyi ağırladı.

Selçuklu Devleti'nin önemli kentlerinden birisi olan Sivas'ta 1271 yılında inşa edilen Gök Medrese, ihtişamıyla bu güne kadar ayakta kaldı. Dönemin önemli devlet adamlarından Sahip Ata Fahreddin Ali tarafından yaptırılan medresede; dini ilimler, hukuk, matematik, edebiyat ve astronomi gibi alanlarda eğitimler verildi. Zaman içerisinde yıpranan medresede 2014 yılında restorasyon çalışmaları başlatılmıştı. Yaklaşık 7 yıl süren çalışmaların ardından 2021 yılında müze olarak ziyarete açıldı. Sivas'ın en çok ziyaret edilen müzesi konumunda bulunan Gök Medreseyi 2026'da 300 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

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Devasa taç kapısı ile dikkat çekiyor

Gök Medrese ile ilgili bilgiler veren Sivas Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Ali Çalışkan, "Sivas'ın Selçuklu dönemindeki ilim, kültür ve sanat hayatının en önemli simgelerinden biri olan Gök Medrese, Anadolu Selçuklu Sultanı III. Gıyaseddin Keyhüsrev döneminde, dönemin önemli devlet adamlarından Sahip Ata Fahreddin Ali tarafından 1271 yılında yaptırılmıştır. Asıl adı Sahibiye Medresesi olan yapı, Gök Medrese adını mimarisinde kullanılan gök mavisi çinilerden almaktadır. Mimar Kaluyan el Konevi tarafından inşa edilen medrese, açık avlulu ve dört eyvanlı planıyla Anadolu Selçuklu mimarisinin en seçkin örnekleri arasında yer almaktadır. Dönemin önemli eğitim merkezlerinden biri olan Gök Medrese 'de, dini ilimler ve hukukun yanı sıra matematik, edebiyat ve astronomi gibi farklı alanlarda da eğitim verilmiştir. Yaklaşık 20 öğrencinin eğitim gördüğü medrese, yalnızca mimari özellikleriyle değil, dönemin bilim ve kültür hayatına sağladığı katkılarla da öne çıkmıştır" dedi.

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Sivas'ın en çok turist ağırlayan müzesi

Yapının birçok kez restore edildiğini ifade eden Çalışkan, "Tarih boyunca çeşitli onarımlar geçiren yapı, 1823 yılında Sivas Müftüsü Seyyid Abdullah Efendi tarafından tamir ettirilmiştir. Cumhuriyet'in ilk yıllarına kadar eğitim işlevini sürdüren medrese, bir dönem İmam ve Hatip Okulu olarak kullanılmış, daha sonraki yıllarda ise müze işlevi kazanmıştır. Gök Medrese 'de, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2014 yılında kapsamlı restorasyon çalışmaları başlatılmıştır. Yapının tarihi ve mimari özgünlüğünün korunması amacıyla yürütülen çalışmalar 2021 yılında tamamlanmış ve medrese, müze olarak yeniden ziyarete açılmıştır. Gök Medrese Vakıf Müzemiz Sivas'ın en çok ziyaretçi ağırlayan müzelerinden biridir. 2026 yılında yaklaşık 300 bin ziyaretçi ağırlanmıştır" ifadelerine yer verdi.