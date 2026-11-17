Sivas'ın Gürçayır beldesinde asfaltlama çalışmaları sürüyor
Şarkışla ilçesine bağlı Gürçayır beldesinde asfalt çalışmaları devam ediyor.
Şarkışla ilçesine bağlı Gürçayır beldesinde asfalt çalışmaları devam ediyor.
Gürçayır Belediye Başkanı Temel Toy, devam eden çalışmaları inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.
Çalışmalar hakkında değerlendirmede bulunan Toy, beldenin ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara daha konforlu bir ulaşım imkanı sunmak amacıyla çalışmaların sürdüğünü belirtti.
Çalışmaların beldeye hayırlı olmasını dileyen Toy, "Gürçayır'ımızın ihtiyaçlarını karşılamak, yollarımızı daha modern ve kullanışlı hale getirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ana yol güzergahlarımızda 3 bin ton asfalt serimi gerçekleştiriyoruz. Amacımız, hemşehrilerimizin daha güvenli ve rahat bir ulaşım sağlamasıdır." dedi.
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