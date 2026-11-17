Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde kadavradan gerçekleştirilen böbrek nakliyle yaklaşık 5 yıldır diyaliz tedavisi gören 62 yaşındaki Meliha Köse sağlığına kavuştu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Organ Nakli Merkezi'nde gerçekleştirilen kadavradan böbrek nakliyle birlikte merkezdeki toplam nakil sayısı 37'ye ulaştı.

Nakil öncesinde idrar çıkışı bulunmayan Köse'nin operasyon sonrasında böbrek fonksiyonları çalışmaya başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan, merkezin yaklaşık 5 yıl önce hizmete girdiğini belirtti.

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Merkezde 37'nci böbrek naklini gerçekleştirdiklerini anlatan Doğan, "Hekim kadromuzdaki eksiklik nedeniyle bir süre nakil çalışmalarımıza ara vermek zorunda kalmıştık. Ancak ikinci hocamızın da ekibimize katılması ve sağlık kadromuzun güçlenmesiyle nakil operasyonlarımıza yeniden başladık. Özellikle Sivas ve çevre illerdeki böbrek hastalarımıza bu alanda destek olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Hastanın sağlık durumuna ilişkin bilgi veren Öğr. Gör. Dr. Hülya Yorulmaz ise Meliha Köse'nin uzun yıllardır diyaliz tedavisi gördüğünü ve nakil öncesinde idrar çıkışının bulunmadığını belirtti.

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Hastaya kadavradan böbrek nakli yaptıklarını kaydeden Yorulmaz, "Yaklaşık bir ay önce kadavradan böbrek naklini gerçekleştirdik. Şu an hastamızın tedavi süreci oldukça başarılı ilerliyor. Böbrek fonksiyonları olumlu seyrediyor ve günlük idrar çıkışı yeterli düzeyde. Hastamız taburcu olmaya hazır durumda. Taburcu sonrasında da takiplerini sürdüreceğiz." ifadelerine yer verdi.

Sağlığına kavuşan Meliha Köse de tedavi sürecinde kendisiyle yakından ilgilenen sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Şeker kontrolü için hastaneye gittiğini ve doktorların böbreklerinin durumunun iyi olmadığını söylemesinin ardından hastaneye yatırıldığını belirten Köse, daha sonra nakil sürecinin başladığını kaydetti.