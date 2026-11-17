Yaklaşık 5 yıldır diyaliz tedavisi gören 62 yaşındaki Meliha Köse’ye kadavradan böbrek nakli yapıldı. Başarılı operasyonla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Organ Nakli Merkezindeki toplam böbrek nakli sayısı 37’ye ulaştı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Merkezinde gerçekleştirilen kadavradan böbrek naklinin ardından 62 yaşındaki Meliha Köse’nin böbrek fonksiyonları yeniden çalışmaya başladı. Tedavi süreci olumlu ilerleyen Köse, taburcu aşamasına geldi. Yaklaşık 5 yıldır diyaliz tedavisi gören ve nakil öncesinde idrar çıkışı bulunmayan Köse’ye yaklaşık bir ay önce kadavradan böbrek nakli gerçekleştirildi. Operasyonun ardından günlük idrar çıkışının yeterli seviyeye ulaştığı ve böbrek fonksiyonlarının olumlu seyrettiği belirtildi. Gerçekleştirilen son operasyonla birlikte Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Organ Nakli Merkezindeki toplam böbrek nakli sayısı 37’ye yükseldi.

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"Böbrek nakillerimize kararlılıkla devam edeceğiz"

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan, "Yaklaşık beş yıl önce hayata geçirdiğimiz Organ Nakli Merkezimizde bugüne kadar 37’nci böbrek naklimizi gerçekleştirdik. Hekim kadromuzdaki eksiklik nedeniyle bir süre nakil çalışmalarımıza ara vermek zorunda kalmıştık. Ancak ikinci hocamızın da ekibimize katılması ve sağlık kadromuzun güçlenmesiyle birlikte nakil operasyonlarımıza yeniden başladık. Son birkaç ay içerisinde ikinci naklimizi gerçekleştirdik. Bundan sonra da nakil çalışmalarımızı sürdürmeyi hedefliyoruz. Özellikle Sivas ve çevre illerdeki böbrek hastalarımıza bu alanda destek olmaya devam edeceğiz. Bu başarılı operasyonda emeği bulunan başta Hülya Hocamız ve Süleyman Hocamız olmak üzere bütün ekibimize teşekkür ediyorum" dedi.

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"Böbrek fonksiyonları olumlu seyrediyor"

Hastanın sağlık durumuna ilişkin bilgi veren Öğr. Gör. Dr. Hülya Yorulmaz, "Yaklaşık beşaltı yıldır rutin diyaliz programında olan, nakil öncesinde idrar çıkışı bulunmayan bir hastamızdı. Yaklaşık bir ay önce kadavradan böbrek naklini gerçekleştirdik. Şu an hastamızın tedavi süreci oldukça başarılı ilerliyor. Böbrek fonksiyonları olumlu seyrediyor ve günlük idrar çıkışı yeterli düzeyde. Hastamız taburcu olmaya hazır durumda. Taburculuk sonrasında da takiplerini sürdüreceğiz" diye konuştu.

"Benimle çok güzel ilgilendiler"

Nakil sonrası yaşadığı mutluluğu anlatan Meliha Köse ise sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, "62 yaşındayım. Şeker kontrolü için hastaneye gelmiştim. Doktorum böbreklerimin durumunun iyi olmadığını söyleyerek yatışımı gerçekleştirdi. Daha sonra nakil sürecim başladı. Üniversitemizin hocalarına, hemşirelerine ve bütün çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Benimle çok güzel ilgilendiler. Hepsinden Allah razı olsun" dedi.

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Kızından organ bağışı çağrısı

Annesinin yaklaşık 5 yıldır diyaliz tedavisi gördüğünü belirten Sevgi Köse, naklin ardından ilk 10 gün yoğun bakımda tedavisinin sürdüğünü söyledi.

Köse, "Annem yaklaşık beş yıldır diyaliz tedavisi görüyordu. Nakil sonrasında ilk on gün yoğun bakımda tedavi gördü. İkinci günden itibaren idrar çıkışı başladı. Beş yıldır idrar çıkışı olmayan annemin yeniden idrar yapmaya başlaması bizim için çok büyük bir mutluluktu. Daha sonra normal servise alındı. Yürümesi, yemek yemesi ve günlük ihtiyaçlarını karşılaması yeniden normale döndü. Şu anda her şey yolunda. Annemin sağlığına kavuşmasında emeği bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Başhekimimiz Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan’a, Hülya Hocamıza, Süleyman Hocamıza, hemşirelerimize ve bütün sağlık çalışanlarına sonsuz teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Organ bağışının önemine dikkat çeken Köse, "Umarım bu mutluluk organ nakli bekleyen herkese nasip olur. Vatandaşlarımızı organ bağışı konusunda daha duyarlı olmaya davet ediyorum. Bir kişinin organ bağışında bulunması birden fazla insanın hayatını kurtarabiliyor. Herkes bu konuda elinden gelen desteği verirse çok güzel sonuçlar ortaya çıkacaktır" dedi.